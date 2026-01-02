- Crescita
Trade:
13 175
Profit Trade:
7 968 (60.47%)
Loss Trade:
5 207 (39.52%)
Best Trade:
5 318.67 USD
Worst Trade:
-1 313.64 USD
Profitto lordo:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Perdita lorda:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (9 235.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26 604.81 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3266
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
8 705 (66.07%)
Short Trade:
4 470 (33.93%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.48 USD
Profitto medio:
23.49 USD
Perdita media:
-27.15 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-18 686.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 686.43 USD (37)
Crescita mensile:
15.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18 686.43 USD (5.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (18 686.43 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sd
|13173
|XAUUSD
|2
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.sd
|46K
|XAUUSD
|-1
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.sd
|803K
|XAUUSD
|-72
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 318.67 USD
Worst Trade: -1 314 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 37
Massimo profitto consecutivo: +9 235.21 USD
Massima perdita consecutiva: -18 686.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.23 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|2.00 × 11
|
FXTRADING.com-Live
|2.32 × 446
|
ICMarketsSC-Live23
|3.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|4.58 × 43
|
Investizo-Real
|5.50 × 2
