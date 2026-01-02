SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EagleWING 01
Roni Gautama

EagleWING 01

Roni Gautama
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 16%
FXTRADING.com-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
13 175
Profit Trade:
7 968 (60.47%)
Loss Trade:
5 207 (39.52%)
Best Trade:
5 318.67 USD
Worst Trade:
-1 313.64 USD
Profitto lordo:
187 205.35 USD (2 458 870 pips)
Perdita lorda:
-141 393.73 USD (1 656 549 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (9 235.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26 604.81 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
3266
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
8 705 (66.07%)
Short Trade:
4 470 (33.93%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
3.48 USD
Profitto medio:
23.49 USD
Perdita media:
-27.15 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-18 686.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-18 686.43 USD (37)
Crescita mensile:
15.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
18 686.43 USD (5.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.67% (18 686.43 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sd 13173
XAUUSD 2
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sd 46K
XAUUSD -1
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sd 803K
XAUUSD -72
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FXTRADING.com-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.23 × 64
ICMarketsSC-Live08
2.00 × 11
FXTRADING.com-Live
2.32 × 446
ICMarketsSC-Live23
3.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
4.58 × 43
Investizo-Real
5.50 × 2
Non ci sono recensioni
2026.01.02 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 09:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
