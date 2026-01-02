- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
623
Kârla kapanan işlemler:
555 (89.08%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (10.91%)
En iyi işlem:
930.31 EUR
En kötü işlem:
-982.73 EUR
Brüt kâr:
19 638.88 EUR (6 652 673 pips)
Brüt zarar:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (573.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 553.26 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
10.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
11.05
Alış işlemleri:
549 (88.12%)
Satış işlemleri:
74 (11.88%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
17.43 EUR
Ortalama kâr:
35.39 EUR
Ortalama zarar:
-129.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-368.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-982.73 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.84%
Yıllık tahmin:
10.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
982.73 EUR (7.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.58% (982.73 EUR)
Varlığa göre:
58.31% (9 329.91 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|346
|EURUSD
|136
|NVDA
|114
|XAGUSD
|20
|WTI
|4
|NFLX
|2
|NQH25
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.4K
|EURUSD
|2.5K
|NVDA
|3.3K
|XAGUSD
|296
|WTI
|-113
|NFLX
|0
|NQH25
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|5.8M
|EURUSD
|15K
|NVDA
|40K
|XAGUSD
|653K
|WTI
|-103
|NFLX
|-49
|NQH25
|-144
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +930.31 EUR
En kötü işlem: -983 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +573.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -368.47 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
