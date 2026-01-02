SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NS1
Hans Juergen Mueller

NS1

Hans Juergen Mueller
0 inceleme
62 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 141%
RoboForex-Pro
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
623
Kârla kapanan işlemler:
555 (89.08%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (10.91%)
En iyi işlem:
930.31 EUR
En kötü işlem:
-982.73 EUR
Brüt kâr:
19 638.88 EUR (6 652 673 pips)
Brüt zarar:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (573.29 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 553.26 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
10.04%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
11.05
Alış işlemleri:
549 (88.12%)
Satış işlemleri:
74 (11.88%)
Kâr faktörü:
2.24
Beklenen getiri:
17.43 EUR
Ortalama kâr:
35.39 EUR
Ortalama zarar:
-129.15 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-368.47 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-982.73 EUR (1)
Aylık büyüme:
0.84%
Yıllık tahmin:
10.16%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.03 EUR
Maksimum:
982.73 EUR (7.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.58% (982.73 EUR)
Varlığa göre:
58.31% (9 329.91 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 346
EURUSD 136
NVDA 114
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.4K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.3K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 5.8M
EURUSD 15K
NVDA 40K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +930.31 EUR
En kötü işlem: -983 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +573.29 EUR
Maksimum ardışık zarar: -368.47 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
NordFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
İnceleme yok
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
