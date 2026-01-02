- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
625
利益トレード:
557 (89.12%)
損失トレード:
68 (10.88%)
ベストトレード:
930.31 EUR
最悪のトレード:
-982.73 EUR
総利益:
19 723.61 EUR (6 660 711 pips)
総損失:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
最大連続の勝ち:
52 (573.29 EUR)
最大連続利益:
1 553.26 EUR (12)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.04%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
11.13
長いトレード:
551 (88.16%)
短いトレード:
74 (11.84%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
17.51 EUR
平均利益:
35.41 EUR
平均損失:
-129.15 EUR
最大連続の負け:
4 (-368.47 EUR)
最大連続損失:
-982.73 EUR (1)
月間成長:
1.37%
年間予想:
16.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 EUR
最大の:
982.73 EUR (7.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.58% (982.73 EUR)
エクイティによる:
58.43% (9 398.57 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|EURUSD
|136
|NVDA
|115
|XAGUSD
|20
|WTI
|4
|NFLX
|2
|NQH25
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.5K
|EURUSD
|2.5K
|NVDA
|3.4K
|XAGUSD
|296
|WTI
|-113
|NFLX
|0
|NQH25
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5.9M
|EURUSD
|15K
|NVDA
|41K
|XAGUSD
|653K
|WTI
|-103
|NFLX
|-49
|NQH25
|-144
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +930.31 EUR
最悪のトレード: -983 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +573.29 EUR
最大連続損失: -368.47 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
