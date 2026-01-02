シグナルセクション
Hans Juergen Mueller

NS1

Hans Juergen Mueller
レビュー0件
信頼性
63週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 143%
RoboForex-Pro
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
625
利益トレード:
557 (89.12%)
損失トレード:
68 (10.88%)
ベストトレード:
930.31 EUR
最悪のトレード:
-982.73 EUR
総利益:
19 723.61 EUR (6 660 711 pips)
総損失:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
最大連続の勝ち:
52 (573.29 EUR)
最大連続利益:
1 553.26 EUR (12)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
10.04%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
11.13
長いトレード:
551 (88.16%)
短いトレード:
74 (11.84%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
17.51 EUR
平均利益:
35.41 EUR
平均損失:
-129.15 EUR
最大連続の負け:
4 (-368.47 EUR)
最大連続損失:
-982.73 EUR (1)
月間成長:
1.37%
年間予想:
16.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.03 EUR
最大の:
982.73 EUR (7.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.58% (982.73 EUR)
エクイティによる:
58.43% (9 398.57 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 347
EURUSD 136
NVDA 115
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.5K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.4K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 5.9M
EURUSD 15K
NVDA 41K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +930.31 EUR
最悪のトレード: -983 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +573.29 EUR
最大連続損失: -368.47 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
