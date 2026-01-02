SinaisSeções
Hans Juergen Mueller

NS1

Hans Juergen Mueller
0 comentários
Confiabilidade
63 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 143%
RoboForex-Pro
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
625
Negociações com lucro:
557 (89.12%)
Negociações com perda:
68 (10.88%)
Melhor negociação:
930.31 EUR
Pior negociação:
-982.73 EUR
Lucro bruto:
19 723.61 EUR (6 660 711 pips)
Perda bruta:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (573.29 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 553.26 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.04%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
11.13
Negociações longas:
551 (88.16%)
Negociações curtas:
74 (11.84%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
17.51 EUR
Lucro médio:
35.41 EUR
Perda média:
-129.15 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-368.47 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-982.73 EUR (1)
Crescimento mensal:
1.37%
Previsão anual:
16.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 EUR
Máximo:
982.73 EUR (7.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.58% (982.73 EUR)
Pelo Capital Líquido:
58.43% (9 398.57 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 347
EURUSD 136
NVDA 115
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.5K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.4K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 5.9M
EURUSD 15K
NVDA 41K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +930.31 EUR
Pior negociação: -983 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +573.29 EUR
Máxima perda consecutiva: -368.47 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
NordFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
178 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
