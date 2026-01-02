- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
625
Negociações com lucro:
557 (89.12%)
Negociações com perda:
68 (10.88%)
Melhor negociação:
930.31 EUR
Pior negociação:
-982.73 EUR
Lucro bruto:
19 723.61 EUR (6 660 711 pips)
Perda bruta:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (573.29 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 553.26 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
10.04%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
11.13
Negociações longas:
551 (88.16%)
Negociações curtas:
74 (11.84%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
17.51 EUR
Lucro médio:
35.41 EUR
Perda média:
-129.15 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-368.47 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-982.73 EUR (1)
Crescimento mensal:
1.37%
Previsão anual:
16.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.03 EUR
Máximo:
982.73 EUR (7.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.58% (982.73 EUR)
Pelo Capital Líquido:
58.43% (9 398.57 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|EURUSD
|136
|NVDA
|115
|XAGUSD
|20
|WTI
|4
|NFLX
|2
|NQH25
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.5K
|EURUSD
|2.5K
|NVDA
|3.4K
|XAGUSD
|296
|WTI
|-113
|NFLX
|0
|NQH25
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5.9M
|EURUSD
|15K
|NVDA
|41K
|XAGUSD
|653K
|WTI
|-103
|NFLX
|-49
|NQH25
|-144
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +930.31 EUR
Pior negociação: -983 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +573.29 EUR
Máxima perda consecutiva: -368.47 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
178 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários