- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
625
盈利交易:
557 (89.12%)
亏损交易:
68 (10.88%)
最好交易:
930.31 EUR
最差交易:
-982.73 EUR
毛利:
19 723.61 EUR (6 660 711 pips)
毛利亏损:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
最大连续赢利:
52 (573.29 EUR)
最大连续盈利:
1 553.26 EUR (12)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.04%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
10 天
采收率:
11.13
长期交易:
551 (88.16%)
短期交易:
74 (11.84%)
利润因子:
2.25
预期回报:
17.51 EUR
平均利润:
35.41 EUR
平均损失:
-129.15 EUR
最大连续失误:
4 (-368.47 EUR)
最大连续亏损:
-982.73 EUR (1)
每月增长:
1.37%
年度预测:
16.64%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
982.73 EUR (7.82%)
相对跌幅:
结余:
8.58% (982.73 EUR)
净值:
58.43% (9 398.57 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|EURUSD
|136
|NVDA
|115
|XAGUSD
|20
|WTI
|4
|NFLX
|2
|NQH25
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.5K
|EURUSD
|2.5K
|NVDA
|3.4K
|XAGUSD
|296
|WTI
|-113
|NFLX
|0
|NQH25
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|5.9M
|EURUSD
|15K
|NVDA
|41K
|XAGUSD
|653K
|WTI
|-103
|NFLX
|-49
|NQH25
|-144
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +930.31 EUR
最差交易: -983 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +573.29 EUR
最大连续亏损: -368.47 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
