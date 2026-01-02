信号部分
信号 / MetaTrader 5 / NS1
Hans Juergen Mueller

NS1

Hans Juergen Mueller
0条评论
可靠性
63
0 / 0 USD
增长自 2024 143%
RoboForex-Pro
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
625
盈利交易:
557 (89.12%)
亏损交易:
68 (10.88%)
最好交易:
930.31 EUR
最差交易:
-982.73 EUR
毛利:
19 723.61 EUR (6 660 711 pips)
毛利亏损:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
最大连续赢利:
52 (573.29 EUR)
最大连续盈利:
1 553.26 EUR (12)
夏普比率:
0.16
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
10.04%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
10 天
采收率:
11.13
长期交易:
551 (88.16%)
短期交易:
74 (11.84%)
利润因子:
2.25
预期回报:
17.51 EUR
平均利润:
35.41 EUR
平均损失:
-129.15 EUR
最大连续失误:
4 (-368.47 EUR)
最大连续亏损:
-982.73 EUR (1)
每月增长:
1.37%
年度预测:
16.64%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.03 EUR
最大值:
982.73 EUR (7.82%)
相对跌幅:
结余:
8.58% (982.73 EUR)
净值:
58.43% (9 398.57 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 347
EURUSD 136
NVDA 115
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.5K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.4K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 5.9M
EURUSD 15K
NVDA 41K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +930.31 EUR
最差交易: -983 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +573.29 EUR
最大连续亏损: -368.47 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexTime-Live01
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
NordFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
178 更多...
没有评论
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
