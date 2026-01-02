SeñalesSecciones
Hans Juergen Mueller

NS1

Hans Juergen Mueller
Fiabilidad
63 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 142%
RoboForex-Pro
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
624
Transacciones Rentables:
556 (89.10%)
Transacciones Irrentables:
68 (10.90%)
Mejor transacción:
930.31 EUR
Peor transacción:
-982.73 EUR
Beneficio Bruto:
19 700.64 EUR (6 660 161 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (573.29 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 553.26 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.04%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
11.11
Transacciones Largas:
550 (88.14%)
Transacciones Cortas:
74 (11.86%)
Factor de Beneficio:
2.24
Beneficio Esperado:
17.50 EUR
Beneficio medio:
35.43 EUR
Pérdidas medias:
-129.15 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-368.47 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-982.73 EUR (1)
Crecimiento al mes:
1.23%
Pronóstico anual:
14.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
982.73 EUR (7.82%)
Reducción relativa:
De balance:
8.58% (982.73 EUR)
De fondos:
58.31% (9 329.91 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 347
EURUSD 136
NVDA 114
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.5K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.3K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 5.9M
EURUSD 15K
NVDA 40K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +930.31 EUR
Peor transacción: -983 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +573.29 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -368.47 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
NordFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
otros 178...
No hay comentarios
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
