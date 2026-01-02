- Incremento
Total de Trades:
624
Transacciones Rentables:
556 (89.10%)
Transacciones Irrentables:
68 (10.90%)
Mejor transacción:
930.31 EUR
Peor transacción:
-982.73 EUR
Beneficio Bruto:
19 700.64 EUR (6 660 161 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (573.29 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 553.26 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
10.04%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
11.11
Transacciones Largas:
550 (88.14%)
Transacciones Cortas:
74 (11.86%)
Factor de Beneficio:
2.24
Beneficio Esperado:
17.50 EUR
Beneficio medio:
35.43 EUR
Pérdidas medias:
-129.15 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-368.47 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-982.73 EUR (1)
Crecimiento al mes:
1.23%
Pronóstico anual:
14.88%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.03 EUR
Máxima:
982.73 EUR (7.82%)
Reducción relativa:
De balance:
8.58% (982.73 EUR)
De fondos:
58.31% (9 329.91 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|EURUSD
|136
|NVDA
|114
|XAGUSD
|20
|WTI
|4
|NFLX
|2
|NQH25
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|6.5K
|EURUSD
|2.5K
|NVDA
|3.3K
|XAGUSD
|296
|WTI
|-113
|NFLX
|0
|NQH25
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|5.9M
|EURUSD
|15K
|NVDA
|40K
|XAGUSD
|653K
|WTI
|-103
|NFLX
|-49
|NQH25
|-144
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
otros 178...
