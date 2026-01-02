SignauxSections
Hans Juergen Mueller

NS1

Hans Juergen Mueller
0 avis
62 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 141%
RoboForex-Pro
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
623
Bénéfice trades:
555 (89.08%)
Perte trades:
68 (10.91%)
Meilleure transaction:
930.31 EUR
Pire transaction:
-982.73 EUR
Bénéfice brut:
19 638.88 EUR (6 652 673 pips)
Perte brute:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (573.29 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 553.26 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
10.04%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
11.05
Longs trades:
549 (88.12%)
Courts trades:
74 (11.88%)
Facteur de profit:
2.24
Rendement attendu:
17.43 EUR
Bénéfice moyen:
35.39 EUR
Perte moyenne:
-129.15 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-368.47 EUR)
Perte consécutive maximale:
-982.73 EUR (1)
Croissance mensuelle:
0.84%
Prévision annuelle:
10.16%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 EUR
Maximal:
982.73 EUR (7.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.58% (982.73 EUR)
Par fonds propres:
58.31% (9 329.91 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 346
EURUSD 136
NVDA 114
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6.4K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.3K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 5.8M
EURUSD 15K
NVDA 40K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +930.31 EUR
Pire transaction: -983 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +573.29 EUR
Perte consécutive maximale: -368.47 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
NordFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
178 plus...
Aucun avis
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
