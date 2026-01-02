시그널섹션
0 리뷰
안정성
63
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 144%
RoboForex-Pro
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
626
이익 거래:
558 (89.13%)
손실 거래:
68 (10.86%)
최고의 거래:
930.31 EUR
최악의 거래:
-982.73 EUR
총 수익:
19 798.75 EUR (6 669 975 pips)
총 손실:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
연속 최대 이익:
52 (573.29 EUR)
연속 최대 이익:
1 553.26 EUR (12)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.04%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
11.21
롱(주식매수):
552 (88.18%)
숏(주식차입매도):
74 (11.82%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
17.60 EUR
평균 이익:
35.48 EUR
평균 손실:
-129.15 EUR
연속 최대 손실:
4 (-368.47 EUR)
연속 최대 손실:
-982.73 EUR (1)
월별 성장률:
1.67%
연간 예측:
20.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 EUR
최대한의:
982.73 EUR (7.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.58% (982.73 EUR)
자본금별:
58.57% (9 420.45 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 348
EURUSD 136
NVDA 115
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6.6K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.4K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 5.9M
EURUSD 15K
NVDA 41K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +930.31 EUR
최악의 거래: -983 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +573.29 EUR
연속 최대 손실: -368.47 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
NordFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
178 더...
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
