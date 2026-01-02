- 자본
- 축소
트레이드:
626
이익 거래:
558 (89.13%)
손실 거래:
68 (10.86%)
최고의 거래:
930.31 EUR
최악의 거래:
-982.73 EUR
총 수익:
19 798.75 EUR (6 669 975 pips)
총 손실:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
연속 최대 이익:
52 (573.29 EUR)
연속 최대 이익:
1 553.26 EUR (12)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
10.04%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
11.21
롱(주식매수):
552 (88.18%)
숏(주식차입매도):
74 (11.82%)
수익 요인:
2.25
기대수익:
17.60 EUR
평균 이익:
35.48 EUR
평균 손실:
-129.15 EUR
연속 최대 손실:
4 (-368.47 EUR)
연속 최대 손실:
-982.73 EUR (1)
월별 성장률:
1.67%
연간 예측:
20.22%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.03 EUR
최대한의:
982.73 EUR (7.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.58% (982.73 EUR)
자본금별:
58.57% (9 420.45 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|348
|EURUSD
|136
|NVDA
|115
|XAGUSD
|20
|WTI
|4
|NFLX
|2
|NQH25
|1
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.6K
|EURUSD
|2.5K
|NVDA
|3.4K
|XAGUSD
|296
|WTI
|-113
|NFLX
|0
|NQH25
|-3
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|5.9M
|EURUSD
|15K
|NVDA
|41K
|XAGUSD
|653K
|WTI
|-103
|NFLX
|-49
|NQH25
|-144
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +930.31 EUR
최악의 거래: -983 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +573.29 EUR
연속 최대 손실: -368.47 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
Markets.com-Live
|0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
NordFX-Real
|0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
PUPrime-Live
|0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
FXView-Live
|0.00 × 1
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
리뷰 없음