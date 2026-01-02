- Crescita
Trade:
623
Profit Trade:
555 (89.08%)
Loss Trade:
68 (10.91%)
Best Trade:
930.31 EUR
Worst Trade:
-982.73 EUR
Profitto lordo:
19 638.88 EUR (6 652 673 pips)
Perdita lorda:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (573.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 553.26 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
10.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
11.05
Long Trade:
549 (88.12%)
Short Trade:
74 (11.88%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
17.43 EUR
Profitto medio:
35.39 EUR
Perdita media:
-129.15 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-368.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-982.73 EUR (1)
Crescita mensile:
0.84%
Previsione annuale:
10.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
982.73 EUR (7.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (982.73 EUR)
Per equità:
58.31% (9 329.91 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|346
|EURUSD
|136
|NVDA
|114
|XAGUSD
|20
|WTI
|4
|NFLX
|2
|NQH25
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|6.4K
|EURUSD
|2.5K
|NVDA
|3.3K
|XAGUSD
|296
|WTI
|-113
|NFLX
|0
|NQH25
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|5.8M
|EURUSD
|15K
|NVDA
|40K
|XAGUSD
|653K
|WTI
|-103
|NFLX
|-49
|NQH25
|-144
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +930.31 EUR
Worst Trade: -983 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +573.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -368.47 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
