SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / NS1
Hans Juergen Mueller

NS1

Hans Juergen Mueller
0 recensioni
62 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 141%
RoboForex-Pro
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
623
Profit Trade:
555 (89.08%)
Loss Trade:
68 (10.91%)
Best Trade:
930.31 EUR
Worst Trade:
-982.73 EUR
Profitto lordo:
19 638.88 EUR (6 652 673 pips)
Perdita lorda:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (573.29 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 553.26 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
10.04%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
11.05
Long Trade:
549 (88.12%)
Short Trade:
74 (11.88%)
Fattore di profitto:
2.24
Profitto previsto:
17.43 EUR
Profitto medio:
35.39 EUR
Perdita media:
-129.15 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-368.47 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-982.73 EUR (1)
Crescita mensile:
0.84%
Previsione annuale:
10.16%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 EUR
Massimale:
982.73 EUR (7.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.58% (982.73 EUR)
Per equità:
58.31% (9 329.91 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 346
EURUSD 136
NVDA 114
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6.4K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.3K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 5.8M
EURUSD 15K
NVDA 40K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +930.31 EUR
Worst Trade: -983 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +573.29 EUR
Massima perdita consecutiva: -368.47 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
NordFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
178 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati