СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / NS1
Hans Juergen Mueller

NS1

Hans Juergen Mueller
0 отзывов
Надежность
63 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 142%
RoboForex-Pro
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
624
Прибыльных трейдов:
556 (89.10%)
Убыточных трейдов:
68 (10.90%)
Лучший трейд:
930.31 EUR
Худший трейд:
-982.73 EUR
Общая прибыль:
19 700.64 EUR (6 660 161 pips)
Общий убыток:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (573.29 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 553.26 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.04%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
11.11
Длинных трейдов:
550 (88.14%)
Коротких трейдов:
74 (11.86%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
17.50 EUR
Средняя прибыль:
35.43 EUR
Средний убыток:
-129.15 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-368.47 EUR)
Макс. убыток в серии:
-982.73 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.23%
Годовой прогноз:
14.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
982.73 EUR (7.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.58% (982.73 EUR)
По эквити:
58.31% (9 329.91 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 347
EURUSD 136
NVDA 114
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.5K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.3K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 5.9M
EURUSD 15K
NVDA 40K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +930.31 EUR
Худший трейд: -983 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +573.29 EUR
Макс. убыток в серии: -368.47 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
NordFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Нет отзывов
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
