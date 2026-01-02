- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
624
Прибыльных трейдов:
556 (89.10%)
Убыточных трейдов:
68 (10.90%)
Лучший трейд:
930.31 EUR
Худший трейд:
-982.73 EUR
Общая прибыль:
19 700.64 EUR (6 660 161 pips)
Общий убыток:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (573.29 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 553.26 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
10.04%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
11.11
Длинных трейдов:
550 (88.14%)
Коротких трейдов:
74 (11.86%)
Профит фактор:
2.24
Мат. ожидание:
17.50 EUR
Средняя прибыль:
35.43 EUR
Средний убыток:
-129.15 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-368.47 EUR)
Макс. убыток в серии:
-982.73 EUR (1)
Прирост в месяц:
1.23%
Годовой прогноз:
14.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.03 EUR
Максимальная:
982.73 EUR (7.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.58% (982.73 EUR)
По эквити:
58.31% (9 329.91 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|EURUSD
|136
|NVDA
|114
|XAGUSD
|20
|WTI
|4
|NFLX
|2
|NQH25
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.5K
|EURUSD
|2.5K
|NVDA
|3.3K
|XAGUSD
|296
|WTI
|-113
|NFLX
|0
|NQH25
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|5.9M
|EURUSD
|15K
|NVDA
|40K
|XAGUSD
|653K
|WTI
|-103
|NFLX
|-49
|NQH25
|-144
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +930.31 EUR
Худший трейд: -983 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +573.29 EUR
Макс. убыток в серии: -368.47 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
