Hans Juergen Mueller

NS1

Hans Juergen Mueller
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
63 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 143%
RoboForex-Pro
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
625
Gewinntrades:
557 (89.12%)
Verlusttrades:
68 (10.88%)
Bester Trade:
930.31 EUR
Schlechtester Trade:
-982.73 EUR
Bruttoprofit:
19 723.61 EUR (6 660 711 pips)
Bruttoverlust:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (573.29 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 553.26 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.04%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
11.13
Long-Positionen:
551 (88.16%)
Short-Positionen:
74 (11.84%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
17.51 EUR
Durchschnittlicher Profit:
35.41 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-129.15 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-368.47 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-982.73 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
1.37%
Jahresprognose:
16.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 EUR
Maximaler:
982.73 EUR (7.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.58% (982.73 EUR)
Kapital:
58.43% (9 398.57 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 347
EURUSD 136
NVDA 115
XAGUSD 20
WTI 4
NFLX 2
NQH25 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 6.5K
EURUSD 2.5K
NVDA 3.4K
XAGUSD 296
WTI -113
NFLX 0
NQH25 -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 5.9M
EURUSD 15K
NVDA 41K
XAGUSD 653K
WTI -103
NFLX -49
NQH25 -144
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +930.31 EUR
Schlechtester Trade: -983 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +573.29 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -368.47 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexTime-Live01
0.00 × 9
Trading.comMarkets-MT5
0.00 × 86
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
Markets.com-Live
0.00 × 11
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
NordFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 36
EurotradeSA-Server-1
0.00 × 26
HFMarketsGlobal-Live3
0.00 × 21
ACYSecurities-Live
0.00 × 20
TickmillEU-Live
0.00 × 32
TriveFinancial-MT5Live-2
0.00 × 4
PUPrime-Live
0.00 × 1
FortunaMarkets-Server
0.00 × 10
FXView-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OANDA-Live-1
0.00 × 5
easyMarkets-Live
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 9
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 7
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 3
PlexyTrade-Server01
0.00 × 2
CudraniaCapital-Real
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 4
GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
noch 178 ...
Keine Bewertungen
2026.01.02 04:50
High current drawdown in 58% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 04:50
A large drawdown may occur on the account again
