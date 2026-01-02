- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
625
Gewinntrades:
557 (89.12%)
Verlusttrades:
68 (10.88%)
Bester Trade:
930.31 EUR
Schlechtester Trade:
-982.73 EUR
Bruttoprofit:
19 723.61 EUR (6 660 711 pips)
Bruttoverlust:
-8 782.53 EUR (102 281 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (573.29 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 553.26 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
10.04%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
11.13
Long-Positionen:
551 (88.16%)
Short-Positionen:
74 (11.84%)
Profit-Faktor:
2.25
Mathematische Gewinnerwartung:
17.51 EUR
Durchschnittlicher Profit:
35.41 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-129.15 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-368.47 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-982.73 EUR (1)
Wachstum pro Monat :
1.37%
Jahresprognose:
16.64%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.03 EUR
Maximaler:
982.73 EUR (7.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.58% (982.73 EUR)
Kapital:
58.43% (9 398.57 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|347
|EURUSD
|136
|NVDA
|115
|XAGUSD
|20
|WTI
|4
|NFLX
|2
|NQH25
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|6.5K
|EURUSD
|2.5K
|NVDA
|3.4K
|XAGUSD
|296
|WTI
|-113
|NFLX
|0
|NQH25
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|5.9M
|EURUSD
|15K
|NVDA
|41K
|XAGUSD
|653K
|WTI
|-103
|NFLX
|-49
|NQH25
|-144
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +930.31 EUR
Schlechtester Trade: -983 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +573.29 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -368.47 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ForexTime-Live01
|0.00 × 9
|
Trading.comMarkets-MT5
|0.00 × 86
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
Markets.com-Live
|0.00 × 11
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 36
|
EurotradeSA-Server-1
|0.00 × 26
|
HFMarketsGlobal-Live3
|0.00 × 21
|
ACYSecurities-Live
|0.00 × 20
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 32
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.00 × 4
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
FortunaMarkets-Server
|0.00 × 10
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 5
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 9
|
FinexBisnisSolusi-Real
|0.00 × 7
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
FreshForex-MT5
|0.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
Keine Bewertungen