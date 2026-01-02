SinyallerBölümler
Yi Bing Xiao

EArineidingshi1

Yi Bing Xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2026 8%
BCRCo-REAL
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
26 (74.28%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (25.71%)
En iyi işlem:
18.30 USD
En kötü işlem:
-15.00 USD
Brüt kâr:
143.11 USD (10 191 pips)
Brüt zarar:
-61.56 USD (1 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (52.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.10 USD (10)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
88.10%
Maks. mevduat yükü:
13.64%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
20 (57.14%)
Satış işlemleri:
15 (42.86%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
5.50 USD
Ortalama zarar:
-6.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.00 USD (1)
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.85 USD
Maksimum:
30.75 USD (2.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.82% (30.75 USD)
Varlığa göre:
4.21% (43.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 26
GBPJPY 2
EURUSD 2
EURNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
GBPUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 70
GBPJPY 1
EURUSD 11
EURNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF -3
EURAUD -1
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8K
GBPJPY 135
EURUSD 229
EURNZD 121
EURJPY 182
GBPCHF -212
EURAUD -218
GBPUSD 191
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.30 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.58 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 13
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
EA + manual trading, with a maximum drawdown of $500 on a $1000 account. It is recommended to start with $1500, in case you happen to encounter the drawdown period—starting with only $1000 might cause anxiety. Basically, the EA trades 0.01 lots per $1500. Please adjust according to your own situation.
İnceleme yok
2026.01.02 11:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 06:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 05:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 04:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 04:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 04:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
