- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
26 (74.28%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (25.71%)
En iyi işlem:
18.30 USD
En kötü işlem:
-15.00 USD
Brüt kâr:
143.11 USD (10 191 pips)
Brüt zarar:
-61.56 USD (1 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (52.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.10 USD (10)
Sharpe oranı:
0.35
Alım-satım etkinliği:
88.10%
Maks. mevduat yükü:
13.64%
En son işlem:
1 dakika önce
Hafta başına işlemler:
47
Ort. tutma süresi:
58 dakika
Düzelme faktörü:
2.65
Alış işlemleri:
20 (57.14%)
Satış işlemleri:
15 (42.86%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
5.50 USD
Ortalama zarar:
-6.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-8.58 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.00 USD (1)
Algo alım-satım:
42%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.85 USD
Maksimum:
30.75 USD (2.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.82% (30.75 USD)
Varlığa göre:
4.21% (43.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|70
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|11
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|-3
|EURAUD
|-1
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8K
|GBPJPY
|135
|EURUSD
|229
|EURNZD
|121
|EURJPY
|182
|GBPCHF
|-212
|EURAUD
|-218
|GBPUSD
|191
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.30 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +52.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.58 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCRCo-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
EA + manual trading, with a maximum drawdown of $500 on a $1000 account. It is recommended to start with $1500, in case you happen to encounter the drawdown period—starting with only $1000 might cause anxiety. Basically, the EA trades 0.01 lots per $1500. Please adjust according to your own situation.
