- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
60
利益トレード:
37 (61.66%)
損失トレード:
23 (38.33%)
ベストトレード:
50.00 USD
最悪のトレード:
-20.00 USD
総利益:
240.16 USD (12 882 pips)
総損失:
-178.90 USD (5 362 pips)
最大連続の勝ち:
10 (52.10 USD)
最大連続利益:
70.04 USD (6)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
91.69%
最大入金額:
33.46%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.65
長いトレード:
39 (65.00%)
短いトレード:
21 (35.00%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
1.02 USD
平均利益:
6.49 USD
平均損失:
-7.78 USD
最大連続の負け:
8 (-90.46 USD)
最大連続損失:
-90.46 USD (8)
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.85 USD
最大の:
94.87 USD (8.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.70% (94.87 USD)
エクイティによる:
4.21% (43.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|56
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|11
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|-3
|EURAUD
|-1
|GBPUSD
|2
|AUDCHF
|-2
|EURCAD
|-2
|NZDJPY
|-1
|AUDJPY
|-2
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|-1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|135
|EURUSD
|229
|EURNZD
|121
|EURJPY
|182
|GBPCHF
|-212
|EURAUD
|-218
|GBPUSD
|191
|AUDCHF
|-175
|EURCAD
|-257
|NZDJPY
|-85
|AUDJPY
|-332
|USDCAD
|171
|AUDCAD
|-148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +50.00 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +52.10 USD
最大連続損失: -90.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BCRCo-REAL"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
Weltrade-Live
|15.58 × 208
EA + manual trading, with a maximum drawdown of $500 on a $1000 account. It is recommended to start with $1500, in case you happen to encounter the drawdown period—starting with only $1000 might cause anxiety. Basically, the EA trades 0.01 lots per $1500. Please adjust according to your own situation.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
500 USD/月
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
33%
60
61%
92%
1.34
1.02
USD
USD
9%
1:400