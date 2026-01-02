- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
26 (74.28%)
Loss Trade:
9 (25.71%)
Best Trade:
18.30 USD
Worst Trade:
-15.00 USD
Profitto lordo:
143.11 USD (10 191 pips)
Perdita lorda:
-61.56 USD (1 749 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (52.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.10 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.35
Attività di trading:
88.10%
Massimo carico di deposito:
13.64%
Ultimo trade:
3 minuti fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
58 minuti
Fattore di recupero:
2.65
Long Trade:
20 (57.14%)
Short Trade:
15 (42.86%)
Fattore di profitto:
2.32
Profitto previsto:
2.33 USD
Profitto medio:
5.50 USD
Perdita media:
-6.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-8.58 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.00 USD (1)
Algo trading:
42%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.85 USD
Massimale:
30.75 USD (2.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.82% (30.75 USD)
Per equità:
4.21% (43.45 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|70
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|11
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|-3
|EURAUD
|-1
|GBPUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|8K
|GBPJPY
|135
|EURUSD
|229
|EURNZD
|121
|EURJPY
|182
|GBPCHF
|-212
|EURAUD
|-218
|GBPUSD
|191
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.30 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +52.10 USD
Massima perdita consecutiva: -8.58 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BCRCo-REAL" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
EA + manual trading, with a maximum drawdown of $500 on a $1000 account. It is recommended to start with $1500, in case you happen to encounter the drawdown period—starting with only $1000 might cause anxiety. Basically, the EA trades 0.01 lots per $1500. Please adjust according to your own situation.
