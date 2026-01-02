- Прирост
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
15 (83.33%)
Убыточных трейдов:
3 (16.67%)
Лучший трейд:
18.30 USD
Худший трейд:
-10.30 USD
Общая прибыль:
81.94 USD (6 901 pips)
Общий убыток:
-20.37 USD (435 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (38.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.94 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
82.28%
Макс. загрузка депозита:
7.37%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
5.98
Длинных трейдов:
13 (72.22%)
Коротких трейдов:
5 (27.78%)
Профит фактор:
4.02
Мат. ожидание:
3.42 USD
Средняя прибыль:
5.46 USD
Средний убыток:
-6.79 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.30 USD (1)
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.85 USD
Максимальная:
10.30 USD (1.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.02% (10.30 USD)
По эквити:
2.45% (24.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|GBPJPY
|2
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|59
|GBPJPY
|1
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6K
|GBPJPY
|135
|EURNZD
|121
|EURJPY
|182
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
Лучший трейд: +18.30 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.94 USD
Макс. убыток в серии: -10.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
EA + manual trading, with a maximum drawdown of $500 on a $1000 account. It is recommended to start with $1500, in case you happen to encounter the drawdown period—starting with only $1000 might cause anxiety. Basically, the EA trades 0.01 lots per $1500. Please adjust according to your own situation.
