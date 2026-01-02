СигналыРазделы
Yi Bing Xiao

EArineidingshi1

Yi Bing Xiao
0 отзывов
Надежность
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2026 6%
BCRCo-REAL
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
18
Прибыльных трейдов:
15 (83.33%)
Убыточных трейдов:
3 (16.67%)
Лучший трейд:
18.30 USD
Худший трейд:
-10.30 USD
Общая прибыль:
81.94 USD (6 901 pips)
Общий убыток:
-20.37 USD (435 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (38.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
38.94 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.52
Торговая активность:
82.28%
Макс. загрузка депозита:
7.37%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
5.98
Длинных трейдов:
13 (72.22%)
Коротких трейдов:
5 (27.78%)
Профит фактор:
4.02
Мат. ожидание:
3.42 USD
Средняя прибыль:
5.46 USD
Средний убыток:
-6.79 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.30 USD (1)
Алготрейдинг:
61%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.85 USD
Максимальная:
10.30 USD (1.02%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.02% (10.30 USD)
По эквити:
2.45% (24.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 14
GBPJPY 2
EURNZD 1
EURJPY 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 59
GBPJPY 1
EURNZD 1
EURJPY 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 6K
GBPJPY 135
EURNZD 121
EURJPY 182
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.30 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.94 USD
Макс. убыток в серии: -10.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCRCo-REAL" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
EA + manual trading, with a maximum drawdown of $500 on a $1000 account. It is recommended to start with $1500, in case you happen to encounter the drawdown period—starting with only $1000 might cause anxiety. Basically, the EA trades 0.01 lots per $1500. Please adjust according to your own situation.
Нет отзывов
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 06:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 05:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 04:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 04:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 04:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.