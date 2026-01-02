SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / EArineidingshi1
Yi Bing Xiao

EArineidingshi1

Yi Bing Xiao
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2026 6%
BCRCo-REAL
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
60
Transacciones Rentables:
37 (61.66%)
Transacciones Irrentables:
23 (38.33%)
Mejor transacción:
50.00 USD
Peor transacción:
-20.00 USD
Beneficio Bruto:
240.16 USD (12 882 pips)
Pérdidas Brutas:
-178.90 USD (5 362 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (52.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
70.04 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
93.96%
Carga máxima del depósito:
33.46%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.65
Transacciones Largas:
39 (65.00%)
Transacciones Cortas:
21 (35.00%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
1.02 USD
Beneficio medio:
6.49 USD
Pérdidas medias:
-7.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-90.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-90.46 USD (8)
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.85 USD
Máxima:
94.87 USD (8.70%)
Reducción relativa:
De balance:
8.70% (94.87 USD)
De fondos:
4.21% (43.45 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 45
GBPJPY 2
EURUSD 2
EURNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
GBPUSD 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 56
GBPJPY 1
EURUSD 11
EURNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF -3
EURAUD -1
GBPUSD 2
AUDCHF -2
EURCAD -2
NZDJPY -1
AUDJPY -2
USDCAD 1
AUDCAD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 7.9K
GBPJPY 135
EURUSD 229
EURNZD 121
EURJPY 182
GBPCHF -212
EURAUD -218
GBPUSD 191
AUDCHF -175
EURCAD -257
NZDJPY -85
AUDJPY -332
USDCAD 171
AUDCAD -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +50.00 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +52.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -90.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCRCo-REAL" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
EA + manual trading, with a maximum drawdown of $500 on a $1000 account. It is recommended to start with $1500, in case you happen to encounter the drawdown period—starting with only $1000 might cause anxiety. Basically, the EA trades 0.01 lots per $1500. Please adjust according to your own situation.
No hay comentarios
2026.01.02 11:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 06:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 05:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 04:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 04:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 04:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
