交易:
60
盈利交易:
37 (61.66%)
亏损交易:
23 (38.33%)
最好交易:
50.00 USD
最差交易:
-20.00 USD
毛利:
240.16 USD (12 882 pips)
毛利亏损:
-178.90 USD (5 362 pips)
最大连续赢利:
10 (52.10 USD)
最大连续盈利:
70.04 USD (6)
夏普比率:
0.10
交易活动:
91.69%
最大入金加载:
33.46%
最近交易:
60 几分钟前
每周交易:
64
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.65
长期交易:
39 (65.00%)
短期交易:
21 (35.00%)
利润因子:
1.34
预期回报:
1.02 USD
平均利润:
6.49 USD
平均损失:
-7.78 USD
最大连续失误:
8 (-90.46 USD)
最大连续亏损:
-90.46 USD (8)
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
9.85 USD
最大值:
94.87 USD (8.70%)
相对跌幅:
结余:
8.70% (94.87 USD)
净值:
4.21% (43.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|56
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|11
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|-3
|EURAUD
|-1
|GBPUSD
|2
|AUDCHF
|-2
|EURCAD
|-2
|NZDJPY
|-1
|AUDJPY
|-2
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|-1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|135
|EURUSD
|229
|EURNZD
|121
|EURJPY
|182
|GBPCHF
|-212
|EURAUD
|-218
|GBPUSD
|191
|AUDCHF
|-175
|EURCAD
|-257
|NZDJPY
|-85
|AUDJPY
|-332
|USDCAD
|171
|AUDCAD
|-148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +50.00 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +52.10 USD
最大连续亏损: -90.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BCRCo-REAL 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
Weltrade-Live
|15.58 × 208
EA+手工，1000美金最大回撤在500，建议1500起步，万一你正好赶上回撤，如果是1000的话会心慌，基本上EA是每1500下0.01手，请根据自己的情况调整
