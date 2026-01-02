SinaisSeções
Yi Bing Xiao

EArineidingshi1

Yi Bing Xiao
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2026 6%
BCRCo-REAL
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
60
Negociações com lucro:
37 (61.66%)
Negociações com perda:
23 (38.33%)
Melhor negociação:
50.00 USD
Pior negociação:
-20.00 USD
Lucro bruto:
240.16 USD (12 882 pips)
Perda bruta:
-178.90 USD (5 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (52.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.04 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
91.69%
Depósito máximo carregado:
33.46%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
39 (65.00%)
Negociações curtas:
21 (35.00%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
6.49 USD
Perda média:
-7.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-90.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.46 USD (8)
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.85 USD
Máximo:
94.87 USD (8.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.70% (94.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.21% (43.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 45
GBPJPY 2
EURUSD 2
EURNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
EURAUD 1
GBPUSD 1
AUDCHF 1
EURCAD 1
NZDJPY 1
AUDJPY 1
USDCAD 1
AUDCAD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 56
GBPJPY 1
EURUSD 11
EURNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF -3
EURAUD -1
GBPUSD 2
AUDCHF -2
EURCAD -2
NZDJPY -1
AUDJPY -2
USDCAD 1
AUDCAD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 7.9K
GBPJPY 135
EURUSD 229
EURNZD 121
EURJPY 182
GBPCHF -212
EURAUD -218
GBPUSD 191
AUDCHF -175
EURCAD -257
NZDJPY -85
AUDJPY -332
USDCAD 171
AUDCAD -148
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +50.00 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +52.10 USD
Máxima perda consecutiva: -90.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live09
0.00 × 8
AlpariEvrasia-ECN1
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-02
0.00 × 6
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.00 × 1
RoboForex-Prime
1.00 × 1
Duramarkets-Live
1.10 × 31
RoboForex-Pro-4
1.13 × 8
XMTrading-Real 48
4.96 × 445
ICMarkets-Live11
13.33 × 55
Weltrade-Live
15.58 × 208
EA + manual trading, with a maximum drawdown of $500 on a $1000 account. It is recommended to start with $1500, in case you happen to encounter the drawdown period—starting with only $1000 might cause anxiety. Basically, the EA trades 0.01 lots per $1500. Please adjust according to your own situation.
Sem comentários
2026.01.02 11:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 08:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 06:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 05:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 05:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 04:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 04:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 04:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 04:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
