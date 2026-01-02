- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
60
Negociações com lucro:
37 (61.66%)
Negociações com perda:
23 (38.33%)
Melhor negociação:
50.00 USD
Pior negociação:
-20.00 USD
Lucro bruto:
240.16 USD (12 882 pips)
Perda bruta:
-178.90 USD (5 362 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (52.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
70.04 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
91.69%
Depósito máximo carregado:
33.46%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
64
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.65
Negociações longas:
39 (65.00%)
Negociações curtas:
21 (35.00%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
1.02 USD
Lucro médio:
6.49 USD
Perda média:
-7.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-90.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-90.46 USD (8)
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9.85 USD
Máximo:
94.87 USD (8.70%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.70% (94.87 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.21% (43.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|2
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|EURAUD
|1
|GBPUSD
|1
|AUDCHF
|1
|EURCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|56
|GBPJPY
|1
|EURUSD
|11
|EURNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|-3
|EURAUD
|-1
|GBPUSD
|2
|AUDCHF
|-2
|EURCAD
|-2
|NZDJPY
|-1
|AUDJPY
|-2
|USDCAD
|1
|AUDCAD
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.9K
|GBPJPY
|135
|EURUSD
|229
|EURNZD
|121
|EURJPY
|182
|GBPCHF
|-212
|EURAUD
|-218
|GBPUSD
|191
|AUDCHF
|-175
|EURCAD
|-257
|NZDJPY
|-85
|AUDJPY
|-332
|USDCAD
|171
|AUDCAD
|-148
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +50.00 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +52.10 USD
Máxima perda consecutiva: -90.46 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BCRCo-REAL" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 8
|
AlpariEvrasia-ECN1
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-02
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|1.00 × 1
|
Duramarkets-Live
|1.10 × 31
|
RoboForex-Pro-4
|1.13 × 8
|
XMTrading-Real 48
|4.96 × 445
|
ICMarkets-Live11
|13.33 × 55
|
Weltrade-Live
|15.58 × 208
EA + manual trading, with a maximum drawdown of $500 on a $1000 account. It is recommended to start with $1500, in case you happen to encounter the drawdown period—starting with only $1000 might cause anxiety. Basically, the EA trades 0.01 lots per $1500. Please adjust according to your own situation.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
500 USD por mês
6%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
33%
60
61%
92%
1.34
1.02
USD
USD
9%
1:400