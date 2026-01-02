- Büyüme
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
25 (64.10%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (35.90%)
En iyi işlem:
3.08 USD
En kötü işlem:
-1.72 USD
Brüt kâr:
22.94 USD (2 435 pips)
Brüt zarar:
-10.66 USD (982 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (8.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.82 USD (6)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
0.20%
Maks. mevduat yükü:
18.42%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
12 saniye
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
21 (53.85%)
Satış işlemleri:
18 (46.15%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
0.31 USD
Ortalama kâr:
0.92 USD
Ortalama zarar:
-0.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.08 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.08 USD (3)
Aylık büyüme:
24.56%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.97 USD
Maksimum:
3.97 USD (7.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.94% (3.97 USD)
Varlığa göre:
1.43% (0.83 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.08 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +8.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.08 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
İnceleme yok
