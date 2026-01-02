シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Blue xp
Tri Wiono

Blue xp

Tri Wiono
レビュー0件
0 / 0 USD
成長(開始日): 2026 -2%
Tickmill-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1
利益トレード:
0 (0.00%)
損失トレード:
1 (100.00%)
ベストトレード:
0.00 USD
最悪のトレード:
-1.17 USD
総利益:
0.00 USD
総損失:
-1.17 USD (110 pips)
最大連続の勝ち:
0 (0.00 USD)
最大連続利益:
0.00 USD (0)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
0.00%
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
1
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
1 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.00
期待されたペイオフ:
-1.17 USD
平均利益:
0.00 USD
平均損失:
-1.17 USD
最大連続の負け:
1 (-1.17 USD)
最大連続損失:
-1.17 USD (1)
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.17 USD
最大の:
1.17 USD (2.34%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.34% (-0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.00 USD
最悪のトレード: -1 USD
最大連続の勝ち: 0
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +0.00 USD
最大連続損失: -1.17 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2026.01.02 04:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 04:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
