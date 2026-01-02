- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
39
Profit Trade:
25 (64.10%)
Loss Trade:
14 (35.90%)
Best Trade:
3.08 USD
Worst Trade:
-1.72 USD
Profitto lordo:
22.94 USD (2 435 pips)
Perdita lorda:
-10.66 USD (982 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (8.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.82 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
0.20%
Massimo carico di deposito:
18.42%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
12 secondi
Fattore di recupero:
3.09
Long Trade:
21 (53.85%)
Short Trade:
18 (46.15%)
Fattore di profitto:
2.15
Profitto previsto:
0.31 USD
Profitto medio:
0.92 USD
Perdita media:
-0.76 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3.08 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.08 USD (3)
Crescita mensile:
24.56%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.97 USD
Massimale:
3.97 USD (7.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.94% (3.97 USD)
Per equità:
1.43% (0.83 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|12
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.08 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +8.82 USD
Massima perdita consecutiva: -3.08 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
Non ci sono recensioni
