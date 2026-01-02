- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-1.17 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-1.17 USD (110 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
56 minutos
Trades a la semana:
1
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
1 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-1.17 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-1.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.17 USD (1)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.17 USD
Máxima:
1.17 USD (2.34%)
Reducción relativa:
De balance:
2.34% (-0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.17 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
otros 60...
