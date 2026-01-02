SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Blue xp
Tri Wiono

Blue xp

Tri Wiono
0 comentarios
0 / 0 USD
incremento desde 2026 -2%
Tickmill-Live02
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1
Transacciones Rentables:
0 (0.00%)
Transacciones Irrentables:
1 (100.00%)
Mejor transacción:
0.00 USD
Peor transacción:
-1.17 USD
Beneficio Bruto:
0.00 USD
Pérdidas Brutas:
-1.17 USD (110 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
0.00%
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
56 minutos
Trades a la semana:
1
Factor de Recuperación:
-1.00
Transacciones Largas:
1 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.00
Beneficio Esperado:
-1.17 USD
Beneficio medio:
0.00 USD
Pérdidas medias:
-1.17 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.17 USD (1)
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.17 USD
Máxima:
1.17 USD (2.34%)
Reducción relativa:
De balance:
2.34% (-0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.00 USD
Peor transacción: -1 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 0
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +0.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.17 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
otros 60...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.02 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada