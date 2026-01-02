СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Blue xp
Tri Wiono

Blue xp

Tri Wiono
0 отзывов
0 / 0 USD
прирост с 2026 -2%
Tickmill-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1
Прибыльных трейдов:
0 (0.00%)
Убыточных трейдов:
1 (100.00%)
Лучший трейд:
0.00 USD
Худший трейд:
-1.17 USD
Общая прибыль:
0.00 USD
Общий убыток:
-1.17 USD (110 pips)
Макс. серия выигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.00 USD (0)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
0.00%
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
1
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
1 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.00
Мат. ожидание:
-1.17 USD
Средняя прибыль:
0.00 USD
Средний убыток:
-1.17 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.17 USD (1)
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.17 USD
Максимальная:
1.17 USD (2.34%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.34% (-0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.00 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 0
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.00 USD
Макс. убыток в серии: -1.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
еще 60...
Нет отзывов
2026.01.02 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
