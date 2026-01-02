- 자본
- 축소
트레이드:
42
이익 거래:
28 (66.66%)
손실 거래:
14 (33.33%)
최고의 거래:
3.08 USD
최악의 거래:
-1.72 USD
총 수익:
24.44 USD (2 601 pips)
총 손실:
-10.66 USD (982 pips)
연속 최대 이익:
6 (8.82 USD)
연속 최대 이익:
8.82 USD (6)
샤프 비율:
0.31
거래 활동:
0.20%
최대 입금량:
18.42%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
42
평균 유지 시간:
11 초
회복 요인:
3.47
롱(주식매수):
21 (50.00%)
숏(주식차입매도):
21 (50.00%)
수익 요인:
2.29
기대수익:
0.33 USD
평균 이익:
0.87 USD
평균 손실:
-0.76 USD
연속 최대 손실:
3 (-3.08 USD)
연속 최대 손실:
-3.08 USD (3)
월별 성장률:
27.56%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.97 USD
최대한의:
3.97 USD (7.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.94% (3.97 USD)
자본금별:
1.43% (0.83 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|42
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|1.6K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.08 USD
최악의 거래: -2 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +8.82 USD
연속 최대 손실: -3.08 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
28%
0
0
USD
USD
64
USD
USD
1
100%
42
66%
0%
2.29
0.33
USD
USD
8%
1:500