Sinais / MetaTrader 4 / Blue xp
Tri Wiono

Blue xp

Tri Wiono
0 comentários
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 -2%
Tickmill-Live02
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1
Negociações com lucro:
0 (0.00%)
Negociações com perda:
1 (100.00%)
Melhor negociação:
0.00 USD
Pior negociação:
-1.17 USD
Lucro bruto:
0.00 USD
Perda bruta:
-1.17 USD (110 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
0.00 USD (0)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
0.00%
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
1
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
1 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
0.00
Valor esperado:
-1.17 USD
Lucro médio:
0.00 USD
Perda média:
-1.17 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-1.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1.17 USD (1)
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1.17 USD
Máximo:
1.17 USD (2.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.34% (-0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.00 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 0
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +0.00 USD
Máxima perda consecutiva: -1.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
60 mais ...
Sem comentários
2026.01.02 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
