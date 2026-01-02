SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Blue xp
Tri Wiono

Blue xp

Tri Wiono
0 Bewertungen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2026 -2%
Tickmill-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1
Gewinntrades:
0 (0.00%)
Verlusttrades:
1 (100.00%)
Bester Trade:
0.00 USD
Schlechtester Trade:
-1.17 USD
Bruttoprofit:
0.00 USD
Bruttoverlust:
-1.17 USD (110 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
0 (0.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.00 USD (0)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
0.00%
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
1
Erholungsfaktor:
-1.00
Long-Positionen:
1 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
0.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.17 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.17 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-1.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1.17 USD (1)
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.17 USD
Maximaler:
1.17 USD (2.34%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.34% (-0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1
1 2
1 2
1 2
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.00 USD
Schlechtester Trade: -1 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 0
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.17 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge03
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 1
UniverseWheel-Live
0.00 × 6
Darwinex-Live
0.00 × 15
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XM.COM-Real 20
0.00 × 2
Imperatum-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 20
RoboForexEU-Pro
0.00 × 4
JFD-Live02
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.09 × 32
Pepperstone-Edge07
0.38 × 13
ICMarkets-Live02
0.47 × 15
ICMarkets-Live16
0.50 × 2
ICMarkets-Live14
0.73 × 15
Tickmill-Live09
1.00 × 1
Pepperstone-01
1.00 × 4
AdmiralMarkets-Live2
1.00 × 1
ICMarkets-Live05
1.10 × 10
AxioryAsia-02Live
1.20 × 10
Keine Bewertungen
2026.01.02 04:50
Share of trading days is too low
2026.01.02 04:50
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.02 03:47
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 03:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.02 03:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 03:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
