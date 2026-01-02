- 成长
交易:
40
盈利交易:
26 (65.00%)
亏损交易:
14 (35.00%)
最好交易:
3.08 USD
最差交易:
-1.72 USD
毛利:
23.66 USD (2 513 pips)
毛利亏损:
-10.66 USD (982 pips)
最大连续赢利:
6 (8.82 USD)
最大连续盈利:
8.82 USD (6)
夏普比率:
0.30
交易活动:
0.20%
最大入金加载:
18.42%
最近交易:
57 几分钟前
每周交易:
40
平均持有时间:
12 秒
采收率:
3.27
长期交易:
21 (52.50%)
短期交易:
19 (47.50%)
利润因子:
2.22
预期回报:
0.33 USD
平均利润:
0.91 USD
平均损失:
-0.76 USD
最大连续失误:
3 (-3.08 USD)
最大连续亏损:
-3.08 USD (3)
每月增长:
26.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.97 USD
最大值:
3.97 USD (7.94%)
相对跌幅:
结余:
7.94% (3.97 USD)
净值:
1.43% (0.83 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|13
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.5K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.08 USD
最差交易: -2 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +8.82 USD
最大连续亏损: -3.08 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 1
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 6
|
Darwinex-Live
|0.00 × 15
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 20
|0.00 × 2
|
Imperatum-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 20
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 4
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.09 × 32
|
Pepperstone-Edge07
|0.38 × 13
|
ICMarkets-Live02
|0.47 × 15
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 2
|
ICMarkets-Live14
|0.73 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.00 × 1
|
Pepperstone-01
|1.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live2
|1.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|1.10 × 10
|
AxioryAsia-02Live
|1.20 × 10
