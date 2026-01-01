- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
285 (85.84%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (14.16%)
En iyi işlem:
70.98 USD
En kötü işlem:
-263.43 USD
Brüt kâr:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Brüt zarar:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (239.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
440.00 USD (24)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
254 (76.51%)
Satış işlemleri:
78 (23.49%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
2.87 USD
Ortalama kâr:
9.33 USD
Ortalama zarar:
-36.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-110.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.43 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.34%
Yıllık tahmin:
-4.10%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
519.81 USD (35.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.95% (519.81 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|122
|GBPUSD.e
|92
|XAUUSD.e
|45
|AUDCAD.e
|11
|GBPCAD.e
|9
|GBPNZD.e
|8
|GBPUSD.i
|7
|EURAUD.e
|7
|AUDUSD.e
|6
|GBPAUD.e
|6
|AUDJPY.e
|4
|EURCAD.e
|3
|GBPCHF.e
|3
|EURJPY.e
|3
|NZDCAD.e
|3
|EURGBP.e
|1
|USDCAD.e
|1
|EURUSD.e
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.i
|379
|GBPUSD.e
|-60
|XAUUSD.e
|-25
|AUDCAD.e
|143
|GBPCAD.e
|145
|GBPNZD.e
|65
|GBPUSD.i
|26
|EURAUD.e
|134
|AUDUSD.e
|40
|GBPAUD.e
|131
|AUDJPY.e
|-61
|EURCAD.e
|38
|GBPCHF.e
|38
|EURJPY.e
|-72
|NZDCAD.e
|21
|EURGBP.e
|5
|USDCAD.e
|0
|EURUSD.e
|6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.i
|11K
|GBPUSD.e
|566
|XAUUSD.e
|556
|AUDCAD.e
|2.6K
|GBPCAD.e
|3.3K
|GBPNZD.e
|2.3K
|GBPUSD.i
|951
|EURAUD.e
|3.3K
|AUDUSD.e
|837
|GBPAUD.e
|3.2K
|AUDJPY.e
|-1.2K
|EURCAD.e
|857
|GBPCHF.e
|626
|EURJPY.e
|-1.4K
|NZDCAD.e
|719
|EURGBP.e
|78
|USDCAD.e
|93
|EURUSD.e
|106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +70.98 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +239.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
