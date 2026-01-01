SinyallerBölümler
Jianfu Chen

DeepRich

Jianfu Chen
0 inceleme
46 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 112%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
332
Kârla kapanan işlemler:
285 (85.84%)
Zararla kapanan işlemler:
47 (14.16%)
En iyi işlem:
70.98 USD
En kötü işlem:
-263.43 USD
Brüt kâr:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Brüt zarar:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (239.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
440.00 USD (24)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
254 (76.51%)
Satış işlemleri:
78 (23.49%)
Kâr faktörü:
1.56
Beklenen getiri:
2.87 USD
Ortalama kâr:
9.33 USD
Ortalama zarar:
-36.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-110.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-263.43 USD (1)
Aylık büyüme:
-0.34%
Yıllık tahmin:
-4.10%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
519.81 USD (35.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.95% (519.81 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.i 122
GBPUSD.e 92
XAUUSD.e 45
AUDCAD.e 11
GBPCAD.e 9
GBPNZD.e 8
GBPUSD.i 7
EURAUD.e 7
AUDUSD.e 6
GBPAUD.e 6
AUDJPY.e 4
EURCAD.e 3
GBPCHF.e 3
EURJPY.e 3
NZDCAD.e 3
EURGBP.e 1
USDCAD.e 1
EURUSD.e 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.i 379
GBPUSD.e -60
XAUUSD.e -25
AUDCAD.e 143
GBPCAD.e 145
GBPNZD.e 65
GBPUSD.i 26
EURAUD.e 134
AUDUSD.e 40
GBPAUD.e 131
AUDJPY.e -61
EURCAD.e 38
GBPCHF.e 38
EURJPY.e -72
NZDCAD.e 21
EURGBP.e 5
USDCAD.e 0
EURUSD.e 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.i 11K
GBPUSD.e 566
XAUUSD.e 556
AUDCAD.e 2.6K
GBPCAD.e 3.3K
GBPNZD.e 2.3K
GBPUSD.i 951
EURAUD.e 3.3K
AUDUSD.e 837
GBPAUD.e 3.2K
AUDJPY.e -1.2K
EURCAD.e 857
GBPCHF.e 626
EURJPY.e -1.4K
NZDCAD.e 719
EURGBP.e 78
USDCAD.e 93
EURUSD.e 106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +70.98 USD
En kötü işlem: -263 USD
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +239.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -110.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BlueberryMarkets-Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2026.01.01 16:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.14% of days out of 318 days of the signal's entire lifetime.
