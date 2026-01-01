シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DeepRich
Jianfu Chen

DeepRich

Jianfu Chen
レビュー0件
46週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 112%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
332
利益トレード:
285 (85.84%)
損失トレード:
47 (14.16%)
ベストトレード:
70.98 USD
最悪のトレード:
-263.43 USD
総利益:
2 657.96 USD (52 279 pips)
総損失:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
最大連続の勝ち:
39 (239.72 USD)
最大連続利益:
440.00 USD (24)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.83
長いトレード:
254 (76.51%)
短いトレード:
78 (23.49%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
2.87 USD
平均利益:
9.33 USD
平均損失:
-36.26 USD
最大連続の負け:
9 (-110.99 USD)
最大連続損失:
-263.43 USD (1)
月間成長:
-0.34%
年間予想:
-4.10%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
519.81 USD (35.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.95% (519.81 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.i 122
GBPUSD.e 92
XAUUSD.e 45
AUDCAD.e 11
GBPCAD.e 9
GBPNZD.e 8
GBPUSD.i 7
EURAUD.e 7
AUDUSD.e 6
GBPAUD.e 6
AUDJPY.e 4
EURCAD.e 3
GBPCHF.e 3
EURJPY.e 3
NZDCAD.e 3
EURGBP.e 1
USDCAD.e 1
EURUSD.e 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.i 379
GBPUSD.e -60
XAUUSD.e -25
AUDCAD.e 143
GBPCAD.e 145
GBPNZD.e 65
GBPUSD.i 26
EURAUD.e 134
AUDUSD.e 40
GBPAUD.e 131
AUDJPY.e -61
EURCAD.e 38
GBPCHF.e 38
EURJPY.e -72
NZDCAD.e 21
EURGBP.e 5
USDCAD.e 0
EURUSD.e 6
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.i 11K
GBPUSD.e 566
XAUUSD.e 556
AUDCAD.e 2.6K
GBPCAD.e 3.3K
GBPNZD.e 2.3K
GBPUSD.i 951
EURAUD.e 3.3K
AUDUSD.e 837
GBPAUD.e 3.2K
AUDJPY.e -1.2K
EURCAD.e 857
GBPCHF.e 626
EURJPY.e -1.4K
NZDCAD.e 719
EURGBP.e 78
USDCAD.e 93
EURUSD.e 106
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70.98 USD
最悪のトレード: -263 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +239.72 USD
最大連続損失: -110.99 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

2026.01.01 16:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.14% of days out of 318 days of the signal's entire lifetime.
