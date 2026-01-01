- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
332
利益トレード:
285 (85.84%)
損失トレード:
47 (14.16%)
ベストトレード:
70.98 USD
最悪のトレード:
-263.43 USD
総利益:
2 657.96 USD (52 279 pips)
総損失:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
最大連続の勝ち:
39 (239.72 USD)
最大連続利益:
440.00 USD (24)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
1.83
長いトレード:
254 (76.51%)
短いトレード:
78 (23.49%)
プロフィットファクター:
1.56
期待されたペイオフ:
2.87 USD
平均利益:
9.33 USD
平均損失:
-36.26 USD
最大連続の負け:
9 (-110.99 USD)
最大連続損失:
-263.43 USD (1)
月間成長:
-0.34%
年間予想:
-4.10%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
519.81 USD (35.30%)
比較ドローダウン:
残高による:
48.95% (519.81 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|122
|GBPUSD.e
|92
|XAUUSD.e
|45
|AUDCAD.e
|11
|GBPCAD.e
|9
|GBPNZD.e
|8
|GBPUSD.i
|7
|EURAUD.e
|7
|AUDUSD.e
|6
|GBPAUD.e
|6
|AUDJPY.e
|4
|EURCAD.e
|3
|GBPCHF.e
|3
|EURJPY.e
|3
|NZDCAD.e
|3
|EURGBP.e
|1
|USDCAD.e
|1
|EURUSD.e
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.i
|379
|GBPUSD.e
|-60
|XAUUSD.e
|-25
|AUDCAD.e
|143
|GBPCAD.e
|145
|GBPNZD.e
|65
|GBPUSD.i
|26
|EURAUD.e
|134
|AUDUSD.e
|40
|GBPAUD.e
|131
|AUDJPY.e
|-61
|EURCAD.e
|38
|GBPCHF.e
|38
|EURJPY.e
|-72
|NZDCAD.e
|21
|EURGBP.e
|5
|USDCAD.e
|0
|EURUSD.e
|6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.i
|11K
|GBPUSD.e
|566
|XAUUSD.e
|556
|AUDCAD.e
|2.6K
|GBPCAD.e
|3.3K
|GBPNZD.e
|2.3K
|GBPUSD.i
|951
|EURAUD.e
|3.3K
|AUDUSD.e
|837
|GBPAUD.e
|3.2K
|AUDJPY.e
|-1.2K
|EURCAD.e
|857
|GBPCHF.e
|626
|EURJPY.e
|-1.4K
|NZDCAD.e
|719
|EURGBP.e
|78
|USDCAD.e
|93
|EURUSD.e
|106
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70.98 USD
最悪のトレード: -263 USD
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +239.72 USD
最大連続損失: -110.99 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlueberryMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
レビューなし