交易:
332
盈利交易:
285 (85.84%)
亏损交易:
47 (14.16%)
最好交易:
70.98 USD
最差交易:
-263.43 USD
毛利:
2 657.96 USD (52 279 pips)
毛利亏损:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
最大连续赢利:
39 (239.72 USD)
最大连续盈利:
440.00 USD (24)
夏普比率:
0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.83
长期交易:
254 (76.51%)
短期交易:
78 (23.49%)
利润因子:
1.56
预期回报:
2.87 USD
平均利润:
9.33 USD
平均损失:
-36.26 USD
最大连续失误:
9 (-110.99 USD)
最大连续亏损:
-263.43 USD (1)
每月增长:
-0.34%
年度预测:
-4.10%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
519.81 USD (35.30%)
相对跌幅:
结余:
48.95% (519.81 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|122
|GBPUSD.e
|92
|XAUUSD.e
|45
|AUDCAD.e
|11
|GBPCAD.e
|9
|GBPNZD.e
|8
|GBPUSD.i
|7
|EURAUD.e
|7
|AUDUSD.e
|6
|GBPAUD.e
|6
|AUDJPY.e
|4
|EURCAD.e
|3
|GBPCHF.e
|3
|EURJPY.e
|3
|NZDCAD.e
|3
|EURGBP.e
|1
|USDCAD.e
|1
|EURUSD.e
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.i
|379
|GBPUSD.e
|-60
|XAUUSD.e
|-25
|AUDCAD.e
|143
|GBPCAD.e
|145
|GBPNZD.e
|65
|GBPUSD.i
|26
|EURAUD.e
|134
|AUDUSD.e
|40
|GBPAUD.e
|131
|AUDJPY.e
|-61
|EURCAD.e
|38
|GBPCHF.e
|38
|EURJPY.e
|-72
|NZDCAD.e
|21
|EURGBP.e
|5
|USDCAD.e
|0
|EURUSD.e
|6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.i
|11K
|GBPUSD.e
|566
|XAUUSD.e
|556
|AUDCAD.e
|2.6K
|GBPCAD.e
|3.3K
|GBPNZD.e
|2.3K
|GBPUSD.i
|951
|EURAUD.e
|3.3K
|AUDUSD.e
|837
|GBPAUD.e
|3.2K
|AUDJPY.e
|-1.2K
|EURCAD.e
|857
|GBPCHF.e
|626
|EURJPY.e
|-1.4K
|NZDCAD.e
|719
|EURGBP.e
|78
|USDCAD.e
|93
|EURUSD.e
|106
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.98 USD
最差交易: -263 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +239.72 USD
最大连续亏损: -110.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
