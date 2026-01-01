信号部分
信号 / MetaTrader 5 / DeepRich
Jianfu Chen

DeepRich

Jianfu Chen
0条评论
46
0 / 0 USD
增长自 2025 112%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
332
盈利交易:
285 (85.84%)
亏损交易:
47 (14.16%)
最好交易:
70.98 USD
最差交易:
-263.43 USD
毛利:
2 657.96 USD (52 279 pips)
毛利亏损:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
最大连续赢利:
39 (239.72 USD)
最大连续盈利:
440.00 USD (24)
夏普比率:
0.12
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
13 小时
采收率:
1.83
长期交易:
254 (76.51%)
短期交易:
78 (23.49%)
利润因子:
1.56
预期回报:
2.87 USD
平均利润:
9.33 USD
平均损失:
-36.26 USD
最大连续失误:
9 (-110.99 USD)
最大连续亏损:
-263.43 USD (1)
每月增长:
-0.34%
年度预测:
-4.10%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
519.81 USD (35.30%)
相对跌幅:
结余:
48.95% (519.81 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.i 122
GBPUSD.e 92
XAUUSD.e 45
AUDCAD.e 11
GBPCAD.e 9
GBPNZD.e 8
GBPUSD.i 7
EURAUD.e 7
AUDUSD.e 6
GBPAUD.e 6
AUDJPY.e 4
EURCAD.e 3
GBPCHF.e 3
EURJPY.e 3
NZDCAD.e 3
EURGBP.e 1
USDCAD.e 1
EURUSD.e 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.i 379
GBPUSD.e -60
XAUUSD.e -25
AUDCAD.e 143
GBPCAD.e 145
GBPNZD.e 65
GBPUSD.i 26
EURAUD.e 134
AUDUSD.e 40
GBPAUD.e 131
AUDJPY.e -61
EURCAD.e 38
GBPCHF.e 38
EURJPY.e -72
NZDCAD.e 21
EURGBP.e 5
USDCAD.e 0
EURUSD.e 6
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.i 11K
GBPUSD.e 566
XAUUSD.e 556
AUDCAD.e 2.6K
GBPCAD.e 3.3K
GBPNZD.e 2.3K
GBPUSD.i 951
EURAUD.e 3.3K
AUDUSD.e 837
GBPAUD.e 3.2K
AUDJPY.e -1.2K
EURCAD.e 857
GBPCHF.e 626
EURJPY.e -1.4K
NZDCAD.e 719
EURGBP.e 78
USDCAD.e 93
EURUSD.e 106
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +70.98 USD
最差交易: -263 USD
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +239.72 USD
最大连续亏损: -110.99 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlueberryMarkets-Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

2026.01.01 16:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.14% of days out of 318 days of the signal's entire lifetime.
