Jianfu Chen

DeepRich

Jianfu Chen
0 отзывов
46 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 112%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
285 (85.84%)
Убыточных трейдов:
47 (14.16%)
Лучший трейд:
70.98 USD
Худший трейд:
-263.43 USD
Общая прибыль:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Общий убыток:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (239.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
440.00 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
254 (76.51%)
Коротких трейдов:
78 (23.49%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
2.87 USD
Средняя прибыль:
9.33 USD
Средний убыток:
-36.26 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-110.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-263.43 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.34%
Годовой прогноз:
-4.10%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
519.81 USD (35.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.95% (519.81 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.i 122
GBPUSD.e 92
XAUUSD.e 45
AUDCAD.e 11
GBPCAD.e 9
GBPNZD.e 8
GBPUSD.i 7
EURAUD.e 7
AUDUSD.e 6
GBPAUD.e 6
AUDJPY.e 4
EURCAD.e 3
GBPCHF.e 3
EURJPY.e 3
NZDCAD.e 3
EURGBP.e 1
USDCAD.e 1
EURUSD.e 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.i 379
GBPUSD.e -60
XAUUSD.e -25
AUDCAD.e 143
GBPCAD.e 145
GBPNZD.e 65
GBPUSD.i 26
EURAUD.e 134
AUDUSD.e 40
GBPAUD.e 131
AUDJPY.e -61
EURCAD.e 38
GBPCHF.e 38
EURJPY.e -72
NZDCAD.e 21
EURGBP.e 5
USDCAD.e 0
EURUSD.e 6
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.i 11K
GBPUSD.e 566
XAUUSD.e 556
AUDCAD.e 2.6K
GBPCAD.e 3.3K
GBPNZD.e 2.3K
GBPUSD.i 951
EURAUD.e 3.3K
AUDUSD.e 837
GBPAUD.e 3.2K
AUDJPY.e -1.2K
EURCAD.e 857
GBPCHF.e 626
EURJPY.e -1.4K
NZDCAD.e 719
EURGBP.e 78
USDCAD.e 93
EURUSD.e 106
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.98 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +239.72 USD
Макс. убыток в серии: -110.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.01 16:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.14% of days out of 318 days of the signal's entire lifetime.
