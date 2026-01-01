- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
285 (85.84%)
Убыточных трейдов:
47 (14.16%)
Лучший трейд:
70.98 USD
Худший трейд:
-263.43 USD
Общая прибыль:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Общий убыток:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (239.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
440.00 USD (24)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
1.83
Длинных трейдов:
254 (76.51%)
Коротких трейдов:
78 (23.49%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
2.87 USD
Средняя прибыль:
9.33 USD
Средний убыток:
-36.26 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-110.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-263.43 USD (1)
Прирост в месяц:
-0.34%
Годовой прогноз:
-4.10%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
519.81 USD (35.30%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.95% (519.81 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|122
|GBPUSD.e
|92
|XAUUSD.e
|45
|AUDCAD.e
|11
|GBPCAD.e
|9
|GBPNZD.e
|8
|GBPUSD.i
|7
|EURAUD.e
|7
|AUDUSD.e
|6
|GBPAUD.e
|6
|AUDJPY.e
|4
|EURCAD.e
|3
|GBPCHF.e
|3
|EURJPY.e
|3
|NZDCAD.e
|3
|EURGBP.e
|1
|USDCAD.e
|1
|EURUSD.e
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.i
|379
|GBPUSD.e
|-60
|XAUUSD.e
|-25
|AUDCAD.e
|143
|GBPCAD.e
|145
|GBPNZD.e
|65
|GBPUSD.i
|26
|EURAUD.e
|134
|AUDUSD.e
|40
|GBPAUD.e
|131
|AUDJPY.e
|-61
|EURCAD.e
|38
|GBPCHF.e
|38
|EURJPY.e
|-72
|NZDCAD.e
|21
|EURGBP.e
|5
|USDCAD.e
|0
|EURUSD.e
|6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.i
|11K
|GBPUSD.e
|566
|XAUUSD.e
|556
|AUDCAD.e
|2.6K
|GBPCAD.e
|3.3K
|GBPNZD.e
|2.3K
|GBPUSD.i
|951
|EURAUD.e
|3.3K
|AUDUSD.e
|837
|GBPAUD.e
|3.2K
|AUDJPY.e
|-1.2K
|EURCAD.e
|857
|GBPCHF.e
|626
|EURJPY.e
|-1.4K
|NZDCAD.e
|719
|EURGBP.e
|78
|USDCAD.e
|93
|EURUSD.e
|106
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +70.98 USD
Худший трейд: -263 USD
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +239.72 USD
Макс. убыток в серии: -110.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlueberryMarkets-Live02" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
