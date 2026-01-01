SignaleKategorien
Jianfu Chen

DeepRich

Jianfu Chen
0 Bewertungen
46 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 112%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
332
Gewinntrades:
285 (85.84%)
Verlusttrades:
47 (14.16%)
Bester Trade:
70.98 USD
Schlechtester Trade:
-263.43 USD
Bruttoprofit:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Bruttoverlust:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (239.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
440.00 USD (24)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
1.83
Long-Positionen:
254 (76.51%)
Short-Positionen:
78 (23.49%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
2.87 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-36.26 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-110.99 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-263.43 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-0.34%
Jahresprognose:
-4.10%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
519.81 USD (35.30%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.95% (519.81 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.i 122
GBPUSD.e 92
XAUUSD.e 45
AUDCAD.e 11
GBPCAD.e 9
GBPNZD.e 8
GBPUSD.i 7
EURAUD.e 7
AUDUSD.e 6
GBPAUD.e 6
AUDJPY.e 4
EURCAD.e 3
GBPCHF.e 3
EURJPY.e 3
NZDCAD.e 3
EURGBP.e 1
USDCAD.e 1
EURUSD.e 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.i 379
GBPUSD.e -60
XAUUSD.e -25
AUDCAD.e 143
GBPCAD.e 145
GBPNZD.e 65
GBPUSD.i 26
EURAUD.e 134
AUDUSD.e 40
GBPAUD.e 131
AUDJPY.e -61
EURCAD.e 38
GBPCHF.e 38
EURJPY.e -72
NZDCAD.e 21
EURGBP.e 5
USDCAD.e 0
EURUSD.e 6
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.i 11K
GBPUSD.e 566
XAUUSD.e 556
AUDCAD.e 2.6K
GBPCAD.e 3.3K
GBPNZD.e 2.3K
GBPUSD.i 951
EURAUD.e 3.3K
AUDUSD.e 837
GBPAUD.e 3.2K
AUDJPY.e -1.2K
EURCAD.e 857
GBPCHF.e 626
EURJPY.e -1.4K
NZDCAD.e 719
EURGBP.e 78
USDCAD.e 93
EURUSD.e 106
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.98 USD
Schlechtester Trade: -263 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +239.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -110.99 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlueberryMarkets-Live02" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.01 16:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.14% of days out of 318 days of the signal's entire lifetime.
