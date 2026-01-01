SegnaliSezioni
Jianfu Chen

DeepRich

Jianfu Chen
0 recensioni
46 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 112%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
332
Profit Trade:
285 (85.84%)
Loss Trade:
47 (14.16%)
Best Trade:
70.98 USD
Worst Trade:
-263.43 USD
Profitto lordo:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Perdita lorda:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (239.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
440.00 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
254 (76.51%)
Short Trade:
78 (23.49%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
2.87 USD
Profitto medio:
9.33 USD
Perdita media:
-36.26 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-110.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.43 USD (1)
Crescita mensile:
-0.34%
Previsione annuale:
-4.10%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
519.81 USD (35.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.95% (519.81 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.i 122
GBPUSD.e 92
XAUUSD.e 45
AUDCAD.e 11
GBPCAD.e 9
GBPNZD.e 8
GBPUSD.i 7
EURAUD.e 7
AUDUSD.e 6
GBPAUD.e 6
AUDJPY.e 4
EURCAD.e 3
GBPCHF.e 3
EURJPY.e 3
NZDCAD.e 3
EURGBP.e 1
USDCAD.e 1
EURUSD.e 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.i 379
GBPUSD.e -60
XAUUSD.e -25
AUDCAD.e 143
GBPCAD.e 145
GBPNZD.e 65
GBPUSD.i 26
EURAUD.e 134
AUDUSD.e 40
GBPAUD.e 131
AUDJPY.e -61
EURCAD.e 38
GBPCHF.e 38
EURJPY.e -72
NZDCAD.e 21
EURGBP.e 5
USDCAD.e 0
EURUSD.e 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.i 11K
GBPUSD.e 566
XAUUSD.e 556
AUDCAD.e 2.6K
GBPCAD.e 3.3K
GBPNZD.e 2.3K
GBPUSD.i 951
EURAUD.e 3.3K
AUDUSD.e 837
GBPAUD.e 3.2K
AUDJPY.e -1.2K
EURCAD.e 857
GBPCHF.e 626
EURJPY.e -1.4K
NZDCAD.e 719
EURGBP.e 78
USDCAD.e 93
EURUSD.e 106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +70.98 USD
Worst Trade: -263 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +239.72 USD
Massima perdita consecutiva: -110.99 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2026.01.01 16:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.14% of days out of 318 days of the signal's entire lifetime.
