Trade:
332
Profit Trade:
285 (85.84%)
Loss Trade:
47 (14.16%)
Best Trade:
70.98 USD
Worst Trade:
-263.43 USD
Profitto lordo:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Perdita lorda:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (239.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
440.00 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
254 (76.51%)
Short Trade:
78 (23.49%)
Fattore di profitto:
1.56
Profitto previsto:
2.87 USD
Profitto medio:
9.33 USD
Perdita media:
-36.26 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-110.99 USD)
Massima perdita consecutiva:
-263.43 USD (1)
Crescita mensile:
-0.34%
Previsione annuale:
-4.10%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
519.81 USD (35.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
48.95% (519.81 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|122
|GBPUSD.e
|92
|XAUUSD.e
|45
|AUDCAD.e
|11
|GBPCAD.e
|9
|GBPNZD.e
|8
|GBPUSD.i
|7
|EURAUD.e
|7
|AUDUSD.e
|6
|GBPAUD.e
|6
|AUDJPY.e
|4
|EURCAD.e
|3
|GBPCHF.e
|3
|EURJPY.e
|3
|NZDCAD.e
|3
|EURGBP.e
|1
|USDCAD.e
|1
|EURUSD.e
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.i
|379
|GBPUSD.e
|-60
|XAUUSD.e
|-25
|AUDCAD.e
|143
|GBPCAD.e
|145
|GBPNZD.e
|65
|GBPUSD.i
|26
|EURAUD.e
|134
|AUDUSD.e
|40
|GBPAUD.e
|131
|AUDJPY.e
|-61
|EURCAD.e
|38
|GBPCHF.e
|38
|EURJPY.e
|-72
|NZDCAD.e
|21
|EURGBP.e
|5
|USDCAD.e
|0
|EURUSD.e
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.i
|11K
|GBPUSD.e
|566
|XAUUSD.e
|556
|AUDCAD.e
|2.6K
|GBPCAD.e
|3.3K
|GBPNZD.e
|2.3K
|GBPUSD.i
|951
|EURAUD.e
|3.3K
|AUDUSD.e
|837
|GBPAUD.e
|3.2K
|AUDJPY.e
|-1.2K
|EURCAD.e
|857
|GBPCHF.e
|626
|EURJPY.e
|-1.4K
|NZDCAD.e
|719
|EURGBP.e
|78
|USDCAD.e
|93
|EURUSD.e
|106
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BlueberryMarkets-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
