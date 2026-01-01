- 자본
- 축소
트레이드:
334
이익 거래:
287 (85.92%)
손실 거래:
47 (14.07%)
최고의 거래:
70.98 USD
최악의 거래:
-263.43 USD
총 수익:
2 702.73 USD (53 676 pips)
총 손실:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
연속 최대 이익:
39 (239.72 USD)
연속 최대 이익:
440.00 USD (24)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
50.31%
최대 입금량:
2.48%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
1.92
롱(주식매수):
254 (76.05%)
숏(주식차입매도):
80 (23.95%)
수익 요인:
1.59
기대수익:
2.99 USD
평균 이익:
9.42 USD
평균 손실:
-36.26 USD
연속 최대 손실:
9 (-110.99 USD)
연속 최대 손실:
-263.43 USD (1)
월별 성장률:
1.56%
연간 예측:
18.94%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
519.81 USD (35.30%)
상대적 삭감:
잔고별:
48.95% (519.81 USD)
자본금별:
4.61% (110.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|122
|GBPUSD.e
|92
|XAUUSD.e
|45
|AUDCAD.e
|11
|GBPCAD.e
|10
|GBPNZD.e
|9
|GBPUSD.i
|7
|EURAUD.e
|7
|AUDUSD.e
|6
|GBPAUD.e
|6
|AUDJPY.e
|4
|EURCAD.e
|3
|GBPCHF.e
|3
|EURJPY.e
|3
|NZDCAD.e
|3
|EURGBP.e
|1
|USDCAD.e
|1
|EURUSD.e
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.i
|379
|GBPUSD.e
|-60
|XAUUSD.e
|-25
|AUDCAD.e
|143
|GBPCAD.e
|161
|GBPNZD.e
|94
|GBPUSD.i
|26
|EURAUD.e
|134
|AUDUSD.e
|40
|GBPAUD.e
|131
|AUDJPY.e
|-61
|EURCAD.e
|38
|GBPCHF.e
|38
|EURJPY.e
|-72
|NZDCAD.e
|21
|EURGBP.e
|5
|USDCAD.e
|0
|EURUSD.e
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.i
|11K
|GBPUSD.e
|566
|XAUUSD.e
|556
|AUDCAD.e
|2.6K
|GBPCAD.e
|3.7K
|GBPNZD.e
|3.3K
|GBPUSD.i
|951
|EURAUD.e
|3.3K
|AUDUSD.e
|837
|GBPAUD.e
|3.2K
|AUDJPY.e
|-1.2K
|EURCAD.e
|857
|GBPCHF.e
|626
|EURJPY.e
|-1.4K
|NZDCAD.e
|719
|EURGBP.e
|78
|USDCAD.e
|93
|EURUSD.e
|106
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +70.98 USD
최악의 거래: -263 USD
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +239.72 USD
연속 최대 손실: -110.99 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlueberryMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 888 USD
116%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
46
98%
334
85%
50%
1.58
2.99
USD
USD
49%
1:500