SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / DeepRich
Jianfu Chen

DeepRich

Jianfu Chen
0 comentários
46 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 112%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
332
Negociações com lucro:
285 (85.84%)
Negociações com perda:
47 (14.16%)
Melhor negociação:
70.98 USD
Pior negociação:
-263.43 USD
Lucro bruto:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Perda bruta:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (239.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
440.00 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.83
Negociações longas:
254 (76.51%)
Negociações curtas:
78 (23.49%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
2.87 USD
Lucro médio:
9.33 USD
Perda média:
-36.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-110.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-263.43 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.34%
Previsão anual:
-4.10%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
519.81 USD (35.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.95% (519.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.i 122
GBPUSD.e 92
XAUUSD.e 45
AUDCAD.e 11
GBPCAD.e 9
GBPNZD.e 8
GBPUSD.i 7
EURAUD.e 7
AUDUSD.e 6
GBPAUD.e 6
AUDJPY.e 4
EURCAD.e 3
GBPCHF.e 3
EURJPY.e 3
NZDCAD.e 3
EURGBP.e 1
USDCAD.e 1
EURUSD.e 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.i 379
GBPUSD.e -60
XAUUSD.e -25
AUDCAD.e 143
GBPCAD.e 145
GBPNZD.e 65
GBPUSD.i 26
EURAUD.e 134
AUDUSD.e 40
GBPAUD.e 131
AUDJPY.e -61
EURCAD.e 38
GBPCHF.e 38
EURJPY.e -72
NZDCAD.e 21
EURGBP.e 5
USDCAD.e 0
EURUSD.e 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.i 11K
GBPUSD.e 566
XAUUSD.e 556
AUDCAD.e 2.6K
GBPCAD.e 3.3K
GBPNZD.e 2.3K
GBPUSD.i 951
EURAUD.e 3.3K
AUDUSD.e 837
GBPAUD.e 3.2K
AUDJPY.e -1.2K
EURCAD.e 857
GBPCHF.e 626
EURJPY.e -1.4K
NZDCAD.e 719
EURGBP.e 78
USDCAD.e 93
EURUSD.e 106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.98 USD
Pior negociação: -263 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +239.72 USD
Máxima perda consecutiva: -110.99 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.01 16:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.14% of days out of 318 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar