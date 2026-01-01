- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
332
Negociações com lucro:
285 (85.84%)
Negociações com perda:
47 (14.16%)
Melhor negociação:
70.98 USD
Pior negociação:
-263.43 USD
Lucro bruto:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Perda bruta:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (239.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
440.00 USD (24)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
1.83
Negociações longas:
254 (76.51%)
Negociações curtas:
78 (23.49%)
Fator de lucro:
1.56
Valor esperado:
2.87 USD
Lucro médio:
9.33 USD
Perda média:
-36.26 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-110.99 USD)
Máxima perda consecutiva:
-263.43 USD (1)
Crescimento mensal:
-0.34%
Previsão anual:
-4.10%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
519.81 USD (35.30%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
48.95% (519.81 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.i
|122
|GBPUSD.e
|92
|XAUUSD.e
|45
|AUDCAD.e
|11
|GBPCAD.e
|9
|GBPNZD.e
|8
|GBPUSD.i
|7
|EURAUD.e
|7
|AUDUSD.e
|6
|GBPAUD.e
|6
|AUDJPY.e
|4
|EURCAD.e
|3
|GBPCHF.e
|3
|EURJPY.e
|3
|NZDCAD.e
|3
|EURGBP.e
|1
|USDCAD.e
|1
|EURUSD.e
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.i
|379
|GBPUSD.e
|-60
|XAUUSD.e
|-25
|AUDCAD.e
|143
|GBPCAD.e
|145
|GBPNZD.e
|65
|GBPUSD.i
|26
|EURAUD.e
|134
|AUDUSD.e
|40
|GBPAUD.e
|131
|AUDJPY.e
|-61
|EURCAD.e
|38
|GBPCHF.e
|38
|EURJPY.e
|-72
|NZDCAD.e
|21
|EURGBP.e
|5
|USDCAD.e
|0
|EURUSD.e
|6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.i
|11K
|GBPUSD.e
|566
|XAUUSD.e
|556
|AUDCAD.e
|2.6K
|GBPCAD.e
|3.3K
|GBPNZD.e
|2.3K
|GBPUSD.i
|951
|EURAUD.e
|3.3K
|AUDUSD.e
|837
|GBPAUD.e
|3.2K
|AUDJPY.e
|-1.2K
|EURCAD.e
|857
|GBPCHF.e
|626
|EURJPY.e
|-1.4K
|NZDCAD.e
|719
|EURGBP.e
|78
|USDCAD.e
|93
|EURUSD.e
|106
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +70.98 USD
Pior negociação: -263 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +239.72 USD
Máxima perda consecutiva: -110.99 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlueberryMarkets-Live02" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
