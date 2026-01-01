SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / DeepRich
Jianfu Chen

DeepRich

Jianfu Chen
0 comentarios
46 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 112%
BlueberryMarkets-Live02
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
332
Transacciones Rentables:
285 (85.84%)
Transacciones Irrentables:
47 (14.16%)
Mejor transacción:
70.98 USD
Peor transacción:
-263.43 USD
Beneficio Bruto:
2 657.96 USD (52 279 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 704.35 USD (23 667 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (239.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
440.00 USD (24)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
1.83
Transacciones Largas:
254 (76.51%)
Transacciones Cortas:
78 (23.49%)
Factor de Beneficio:
1.56
Beneficio Esperado:
2.87 USD
Beneficio medio:
9.33 USD
Pérdidas medias:
-36.26 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-110.99 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-263.43 USD (1)
Crecimiento al mes:
-0.34%
Pronóstico anual:
-4.10%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
519.81 USD (35.30%)
Reducción relativa:
De balance:
48.95% (519.81 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.i 122
GBPUSD.e 92
XAUUSD.e 45
AUDCAD.e 11
GBPCAD.e 9
GBPNZD.e 8
GBPUSD.i 7
EURAUD.e 7
AUDUSD.e 6
GBPAUD.e 6
AUDJPY.e 4
EURCAD.e 3
GBPCHF.e 3
EURJPY.e 3
NZDCAD.e 3
EURGBP.e 1
USDCAD.e 1
EURUSD.e 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.i 379
GBPUSD.e -60
XAUUSD.e -25
AUDCAD.e 143
GBPCAD.e 145
GBPNZD.e 65
GBPUSD.i 26
EURAUD.e 134
AUDUSD.e 40
GBPAUD.e 131
AUDJPY.e -61
EURCAD.e 38
GBPCHF.e 38
EURJPY.e -72
NZDCAD.e 21
EURGBP.e 5
USDCAD.e 0
EURUSD.e 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.i 11K
GBPUSD.e 566
XAUUSD.e 556
AUDCAD.e 2.6K
GBPCAD.e 3.3K
GBPNZD.e 2.3K
GBPUSD.i 951
EURAUD.e 3.3K
AUDUSD.e 837
GBPAUD.e 3.2K
AUDJPY.e -1.2K
EURCAD.e 857
GBPCHF.e 626
EURJPY.e -1.4K
NZDCAD.e 719
EURGBP.e 78
USDCAD.e 93
EURUSD.e 106
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70.98 USD
Peor transacción: -263 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +239.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -110.99 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlueberryMarkets-Live02" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.01 16:38
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 3.14% of days out of 318 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada