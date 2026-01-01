Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 005%
- Aboneler
- 76
- Haftalar
- 32
- İşlemler
- 743
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 3.76
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 5 254%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 242
- İşlemler
- 1483
- Kazanç
- 75%
- Kâr faktörü
- 1.86
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 812%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 58
- İşlemler
- 3011
- Kazanç
- 49%
- Kâr faktörü
- 1.23
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 1 801%
- Aboneler
- 117
- Haftalar
- 55
- İşlemler
- 1673
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 5.97
- Maks. düşüş
- 33%
- Büyüme
- 90%
- Aboneler
- 14
- Haftalar
- 71
- İşlemler
- 467
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.51
- Maks. düşüş
- 14%
- Büyüme
- 1 651%
- Aboneler
- 72
- Haftalar
- 218
- İşlemler
- 5543
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.68
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 324%
- Aboneler
- 17
- Haftalar
- 75
- İşlemler
- 459
- Kazanç
- 49%
- Kâr faktörü
- 1.46
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 1 693%
- Aboneler
- 4
- Haftalar
- 162
- İşlemler
- 642
- Kazanç
- 78%
- Kâr faktörü
- 3.14
- Maks. düşüş
- 38%
- Büyüme
- 235%
- Aboneler
- 9
- Haftalar
- 63
- İşlemler
- 568
- Kazanç
- 58%
- Kâr faktörü
- 1.46
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 714%
- Aboneler
- 31
- Haftalar
- 49
- İşlemler
- 153
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 2.14
- Maks. düşüş
- 34%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.