404

Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données

Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.

Sélectionnez un nouveau signal

Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:

Deux ex machina
Croissance
5 254%
Abonnés
3
Semaines
242
Trades
1483
Gagner
75%
Facteur de profit
1.86
DD max.
26%
BreakThrustPro V2
Croissance
235%
Abonnés
9
Semaines
63
Trades
568
Gagner
58%
Facteur de profit
1.46
DD max.
22%
GoldenBug ICM
Croissance
90%
Abonnés
14
Semaines
71
Trades
467
Gagner
48%
Facteur de profit
1.51
DD max.
14%
Trend234
Croissance
812%
Abonnés
3
Semaines
58
Trades
3011
Gagner
49%
Facteur de profit
1.23
DD max.
34%
MagicGW audcad L
Croissance
1 801%
Abonnés
117
Semaines
55
Trades
1673
Gagner
79%
Facteur de profit
5.97
DD max.
33%
NoPain MT5
Croissance
1 651%
Abonnés
72
Semaines
218
Trades
5543
Gagner
63%
Facteur de profit
1.68
DD max.
21%
Golden Nuggets
Croissance
1 005%
Abonnés
76
Semaines
32
Trades
743
Gagner
79%
Facteur de profit
3.76
DD max.
21%
Daily Gold Sniper
Croissance
714%
Abonnés
31
Semaines
49
Trades
153
Gagner
95%
Facteur de profit
2.14
DD max.
34%
OnlyUJ
Croissance
324%
Abonnés
17
Semaines
75
Trades
459
Gagner
49%
Facteur de profit
1.46
DD max.
17%
SwissBot Gold Guardian
Croissance
1 693%
Abonnés
4
Semaines
162
Trades
642
Gagner
78%
Facteur de profit
3.14
DD max.
38%

