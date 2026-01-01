- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
15 (34.88%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (65.12%)
En iyi işlem:
1 268.50 USD
En kötü işlem:
-955.25 USD
Brüt kâr:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Brüt zarar:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4 447.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 447.29 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
36 (83.72%)
Satış işlemleri:
7 (16.28%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-14.01 USD
Ortalama kâr:
982.59 USD
Ortalama zarar:
-547.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 340.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 340.93 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.41%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
602.58 USD
Maksimum:
4 645.37 USD (15.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-9
|CHFJPY
|-392
|EURJPY
|251
|GBPJPY
|-256
|USDCHF
|-196
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|1.1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|494
|GBPJPY
|-498
|USDCHF
|-358
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 268.50 USD
En kötü işlem: -955 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 447.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 340.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
İnceleme yok