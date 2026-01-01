Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07 0.00 × 3 RoboForex-ECN 0.00 × 18 TickmillEU-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 28 EightcapLtd-Real2 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 2 TradingProInternational-Live 0.00 × 11 Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 OctaFX-Real8 0.00 × 1 TitanFX-02 0.00 × 5 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 Exness-Real25 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 1 ATFXGM8-Live 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 7 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 GMI-Live14 0.00 × 2 Exness-Real18 0.00 × 6 TitanFX-Demo01 0.00 × 6 Exness-Real2 0.00 × 6 ECMarkets-Live02 0.00 × 6 185 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya