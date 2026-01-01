SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Trader Century 6
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 6

Naufal Raihan Andayuri
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-7
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
15 (34.88%)
Zararla kapanan işlemler:
28 (65.12%)
En iyi işlem:
1 268.50 USD
En kötü işlem:
-955.25 USD
Brüt kâr:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Brüt zarar:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (4 447.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 447.29 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
-0.13
Alış işlemleri:
36 (83.72%)
Satış işlemleri:
7 (16.28%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-14.01 USD
Ortalama kâr:
982.59 USD
Ortalama zarar:
-547.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-3 340.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 340.93 USD (5)
Aylık büyüme:
-2.41%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
602.58 USD
Maksimum:
4 645.37 USD (15.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 37
CHFJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -9
CHFJPY -392
EURJPY 251
GBPJPY -256
USDCHF -196
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.1K
CHFJPY -1K
EURJPY 494
GBPJPY -498
USDCHF -358
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 268.50 USD
En kötü işlem: -955 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4 447.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 340.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
185 daha fazla...
İnceleme yok
2026.01.01 05:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
