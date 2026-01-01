SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trader Century 6
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 6

Naufal Raihan Andayuri
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-7
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
43
Gewinntrades:
15 (34.88%)
Verlusttrades:
28 (65.12%)
Bester Trade:
1 268.50 USD
Schlechtester Trade:
-955.25 USD
Bruttoprofit:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Bruttoverlust:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (4 447.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 447.29 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.97%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
36 (83.72%)
Short-Positionen:
7 (16.28%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-14.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
982.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-547.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-3 340.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 340.93 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-2.41%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
602.58 USD
Maximaler:
4 645.37 USD (15.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 37
CHFJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -9
CHFJPY -392
EURJPY 251
GBPJPY -256
USDCHF -196
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 1.1K
CHFJPY -1K
EURJPY 494
GBPJPY -498
USDCHF -358
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 268.50 USD
Schlechtester Trade: -955 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 447.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 340.93 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Keine Bewertungen
2026.01.01 05:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
