Trades insgesamt:
43
Gewinntrades:
15 (34.88%)
Verlusttrades:
28 (65.12%)
Bester Trade:
1 268.50 USD
Schlechtester Trade:
-955.25 USD
Bruttoprofit:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Bruttoverlust:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (4 447.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 447.29 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.97%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
22 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
36 (83.72%)
Short-Positionen:
7 (16.28%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-14.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
982.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-547.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-3 340.93 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 340.93 USD (5)
Wachstum pro Monat :
-2.41%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
602.58 USD
Maximaler:
4 645.37 USD (15.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-9
|CHFJPY
|-392
|EURJPY
|251
|GBPJPY
|-256
|USDCHF
|-196
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|494
|GBPJPY
|-498
|USDCHF
|-358
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +1 268.50 USD
Schlechtester Trade: -955 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 447.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 340.93 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
