- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
15 (34.88%)
亏损交易:
28 (65.12%)
最好交易:
1 268.50 USD
最差交易:
-955.25 USD
毛利:
14 738.84 USD (58 650 pips)
毛利亏损:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
最大连续赢利:
4 (4 447.29 USD)
最大连续盈利:
4 447.29 USD (4)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.97%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
22 小时
采收率:
-0.13
长期交易:
36 (83.72%)
短期交易:
7 (16.28%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-14.01 USD
平均利润:
982.59 USD
平均损失:
-547.91 USD
最大连续失误:
5 (-3 340.93 USD)
最大连续亏损:
-3 340.93 USD (5)
每月增长:
-2.41%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
602.58 USD
最大值:
4 645.37 USD (15.99%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-9
|CHFJPY
|-392
|EURJPY
|251
|GBPJPY
|-256
|USDCHF
|-196
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|494
|GBPJPY
|-498
|USDCHF
|-358
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 268.50 USD
最差交易: -955 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +4 447.29 USD
最大连续亏损: -3 340.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
没有评论