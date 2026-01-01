- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
15 (34.88%)
Negociações com perda:
28 (65.12%)
Melhor negociação:
1 268.50 USD
Pior negociação:
-955.25 USD
Lucro bruto:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Perda bruta:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4 447.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 447.29 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.97%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
36 (83.72%)
Negociações curtas:
7 (16.28%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-14.01 USD
Lucro médio:
982.59 USD
Perda média:
-547.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-3 340.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 340.93 USD (5)
Crescimento mensal:
-2.41%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
602.58 USD
Máximo:
4 645.37 USD (15.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-9
|CHFJPY
|-392
|EURJPY
|251
|GBPJPY
|-256
|USDCHF
|-196
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|1.1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|494
|GBPJPY
|-498
|USDCHF
|-358
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 268.50 USD
Pior negociação: -955 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 447.29 USD
Máxima perda consecutiva: -3 340.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
