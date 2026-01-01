SinaisSeções
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 6

Naufal Raihan Andayuri
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-7
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
15 (34.88%)
Negociações com perda:
28 (65.12%)
Melhor negociação:
1 268.50 USD
Pior negociação:
-955.25 USD
Lucro bruto:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Perda bruta:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4 447.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 447.29 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.97%
Último negócio:
23 horas atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
-0.13
Negociações longas:
36 (83.72%)
Negociações curtas:
7 (16.28%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-14.01 USD
Lucro médio:
982.59 USD
Perda média:
-547.91 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-3 340.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 340.93 USD (5)
Crescimento mensal:
-2.41%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
602.58 USD
Máximo:
4 645.37 USD (15.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 37
CHFJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -9
CHFJPY -392
EURJPY 251
GBPJPY -256
USDCHF -196
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 1.1K
CHFJPY -1K
EURJPY 494
GBPJPY -498
USDCHF -358
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 268.50 USD
Pior negociação: -955 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +4 447.29 USD
Máxima perda consecutiva: -3 340.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
2026.01.01 05:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
