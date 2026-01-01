- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
15 (34.88%)
損失トレード:
28 (65.12%)
ベストトレード:
1 268.50 USD
最悪のトレード:
-955.25 USD
総利益:
14 738.84 USD (58 650 pips)
総損失:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4 447.29 USD)
最大連続利益:
4 447.29 USD (4)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.97%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
22 時間
リカバリーファクター:
-0.13
長いトレード:
36 (83.72%)
短いトレード:
7 (16.28%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-14.01 USD
平均利益:
982.59 USD
平均損失:
-547.91 USD
最大連続の負け:
5 (-3 340.93 USD)
最大連続損失:
-3 340.93 USD (5)
月間成長:
-2.41%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
602.58 USD
最大の:
4 645.37 USD (15.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-9
|CHFJPY
|-392
|EURJPY
|251
|GBPJPY
|-256
|USDCHF
|-196
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|494
|GBPJPY
|-498
|USDCHF
|-358
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 268.50 USD
最悪のトレード: -955 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +4 447.29 USD
最大連続損失: -3 340.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
