Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
15 (34.88%)
Убыточных трейдов:
28 (65.12%)
Лучший трейд:
1 268.50 USD
Худший трейд:
-955.25 USD
Общая прибыль:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Общий убыток:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4 447.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 447.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
36 (83.72%)
Коротких трейдов:
7 (16.28%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-14.01 USD
Средняя прибыль:
982.59 USD
Средний убыток:
-547.91 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-3 340.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 340.93 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.41%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
602.58 USD
Максимальная:
4 645.37 USD (15.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-9
|CHFJPY
|-392
|EURJPY
|251
|GBPJPY
|-256
|USDCHF
|-196
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|494
|GBPJPY
|-498
|USDCHF
|-358
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +1 268.50 USD
Худший трейд: -955 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 447.29 USD
Макс. убыток в серии: -3 340.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
Exness-Real14
|0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
TradingProInternational-Live
|0.00 × 11
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
TitanFX-02
|0.00 × 5
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
Exness-Real25
|0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
Exness-Real4
|0.00 × 7
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
GMI-Live14
|0.00 × 2
Exness-Real18
|0.00 × 6
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
Exness-Real2
|0.00 × 6
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
