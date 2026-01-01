СигналыРазделы
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 6

Naufal Raihan Andayuri
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-7
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
43
Прибыльных трейдов:
15 (34.88%)
Убыточных трейдов:
28 (65.12%)
Лучший трейд:
1 268.50 USD
Худший трейд:
-955.25 USD
Общая прибыль:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Общий убыток:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4 447.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 447.29 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
22 часа
Фактор восстановления:
-0.13
Длинных трейдов:
36 (83.72%)
Коротких трейдов:
7 (16.28%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-14.01 USD
Средняя прибыль:
982.59 USD
Средний убыток:
-547.91 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-3 340.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 340.93 USD (5)
Прирост в месяц:
-2.41%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
602.58 USD
Максимальная:
4 645.37 USD (15.99%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 37
CHFJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -9
CHFJPY -392
EURJPY 251
GBPJPY -256
USDCHF -196
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 1.1K
CHFJPY -1K
EURJPY 494
GBPJPY -498
USDCHF -358
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 268.50 USD
Худший трейд: -955 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +4 447.29 USD
Макс. убыток в серии: -3 340.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
Нет отзывов
2026.01.01 05:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
