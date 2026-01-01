- 자본
- 축소
트레이드:
58
이익 거래:
25 (43.10%)
손실 거래:
33 (56.90%)
최고의 거래:
1 268.50 USD
최악의 거래:
-1 110.98 USD
총 수익:
25 601.69 USD (102 326 pips)
총 손실:
-18 594.93 USD (71 528 pips)
연속 최대 이익:
5 (5 603.27 USD)
연속 최대 이익:
5 603.27 USD (5)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.75%
최근 거래:
38 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.33
롱(주식매수):
50 (86.21%)
숏(주식차입매도):
8 (13.79%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
120.81 USD
평균 이익:
1 024.07 USD
평균 손실:
-563.48 USD
연속 최대 손실:
5 (-3 340.93 USD)
연속 최대 손실:
-3 340.93 USD (5)
월별 성장률:
25.17%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 241.08 USD
최대한의:
5 283.87 USD (18.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.19% (5 283.87 USD)
자본금별:
3.80% (1 638.06 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|51
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7.8K
|CHFJPY
|-392
|EURJPY
|251
|GBPJPY
|-256
|USDCHF
|-196
|AUDUSD
|-158
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|32K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|494
|GBPJPY
|-498
|USDCHF
|-358
|AUDUSD
|-302
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 268.50 USD
최악의 거래: -1 111 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +5 603.27 USD
연속 최대 손실: -3 340.93 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 22
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
TitanFX-02
|0.00 × 23
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 19
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 8
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
AmanaCapital-Real
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real25
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
25%
0
0
USD
USD
42K
USD
USD
4
98%
58
43%
100%
1.37
120.81
USD
USD
18%
1:100