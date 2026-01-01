시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Trader Century 6
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 6

Naufal Raihan Andayuri
0 리뷰
안정성
4
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 25%
FBS-Real-7
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
58
이익 거래:
25 (43.10%)
손실 거래:
33 (56.90%)
최고의 거래:
1 268.50 USD
최악의 거래:
-1 110.98 USD
총 수익:
25 601.69 USD (102 326 pips)
총 손실:
-18 594.93 USD (71 528 pips)
연속 최대 이익:
5 (5 603.27 USD)
연속 최대 이익:
5 603.27 USD (5)
샤프 비율:
0.15
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
6.75%
최근 거래:
38 분 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.33
롱(주식매수):
50 (86.21%)
숏(주식차입매도):
8 (13.79%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
120.81 USD
평균 이익:
1 024.07 USD
평균 손실:
-563.48 USD
연속 최대 손실:
5 (-3 340.93 USD)
연속 최대 손실:
-3 340.93 USD (5)
월별 성장률:
25.17%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 241.08 USD
최대한의:
5 283.87 USD (18.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.19% (5 283.87 USD)
자본금별:
3.80% (1 638.06 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 51
CHFJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 7.8K
CHFJPY -392
EURJPY 251
GBPJPY -256
USDCHF -196
AUDUSD -158
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 32K
CHFJPY -1K
EURJPY 494
GBPJPY -498
USDCHF -358
AUDUSD -302
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 268.50 USD
최악의 거래: -1 111 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +5 603.27 USD
연속 최대 손실: -3 340.93 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 7
ICMarkets-Live10
0.00 × 22
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
TitanFX-02
0.00 × 23
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 19
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 4
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 28
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 8
TickmillEU-Live
0.00 × 1
AmanaCapital-Real
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
OctaFX-Real8
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 4
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real25
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 2
196 더...
리뷰 없음
2026.01.06 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 01:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.7% of days out of 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 05:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
