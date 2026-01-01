리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-7"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live14 0.00 × 1 XMGlobal-Real 28 0.00 × 4 FusionMarkets-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 2 BlueberryMarkets-Live2 0.00 × 7 ICMarkets-Live10 0.00 × 22 RoboForex-ProCent-5 0.00 × 2 ICMarkets-Live11 0.00 × 3 TitanFX-02 0.00 × 23 Pepperstone-Edge04 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 19 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 4 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 EightcapLtd-Real2 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 28 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 ICMarkets-Live16 0.00 × 8 TickmillEU-Live 0.00 × 1 AmanaCapital-Real 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 2 OctaFX-Real8 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 0.00 × 4 ATFXGM8-Live 0.00 × 1 Exness-Real25 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 2 196 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오