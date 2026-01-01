SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Trader Century 6
Naufal Raihan Andayuri

Trader Century 6


0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-7
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
15 (34.88%)
Transacciones Irrentables:
28 (65.12%)
Mejor transacción:
1 268.50 USD
Peor transacción:
-955.25 USD
Beneficio Bruto:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4 447.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 447.29 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.97%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
36 (83.72%)
Transacciones Cortas:
7 (16.28%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-14.01 USD
Beneficio medio:
982.59 USD
Pérdidas medias:
-547.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-3 340.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 340.93 USD (5)
Crecimiento al mes:
-2.41%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
602.58 USD
Máxima:
4 645.37 USD (15.99%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 37
CHFJPY 2
EURJPY 2
GBPJPY 1
USDCHF 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -9
CHFJPY -392
EURJPY 251
GBPJPY -256
USDCHF -196
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.1K
CHFJPY -1K
EURJPY 494
GBPJPY -498
USDCHF -358
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 268.50 USD
Peor transacción: -955 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +4 447.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 340.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.00 × 18
TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 28
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 11
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 5
RoboForex-ProCent-5
0.00 × 2
Exness-Real25
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
ATFXGM8-Live
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 7
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
GMI-Live14
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 6
TitanFX-Demo01
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 6
ECMarkets-Live02
0.00 × 6
otros 185...
No hay comentarios
2026.01.01 05:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
