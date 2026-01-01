- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
15 (34.88%)
Transacciones Irrentables:
28 (65.12%)
Mejor transacción:
1 268.50 USD
Peor transacción:
-955.25 USD
Beneficio Bruto:
14 738.84 USD (58 650 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 341.42 USD (58 937 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4 447.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 447.29 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.97%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
-0.13
Transacciones Largas:
36 (83.72%)
Transacciones Cortas:
7 (16.28%)
Factor de Beneficio:
0.96
Beneficio Esperado:
-14.01 USD
Beneficio medio:
982.59 USD
Pérdidas medias:
-547.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-3 340.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 340.93 USD (5)
Crecimiento al mes:
-2.41%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
602.58 USD
Máxima:
4 645.37 USD (15.99%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|GBPJPY
|1
|USDCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-9
|CHFJPY
|-392
|EURJPY
|251
|GBPJPY
|-256
|USDCHF
|-196
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.1K
|CHFJPY
|-1K
|EURJPY
|494
|GBPJPY
|-498
|USDCHF
|-358
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 268.50 USD
Peor transacción: -955 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +4 447.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 340.93 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 18
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 28
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 2
|
Exness-Real25
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 7
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
GMI-Live14
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 6
|
ECMarkets-Live02
|0.00 × 6
