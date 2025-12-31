SinyallerBölümler
BENJAMIN DOMINIC KLEY

Euhero

BENJAMIN DOMINIC KLEY
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
En iyi işlem:
13.60 USD
En kötü işlem:
-8.60 USD
Brüt kâr:
95.30 USD (1 095 pips)
Brüt zarar:
-67.30 USD (536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (20.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
11 (25.00%)
Satış işlemleri:
33 (75.00%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-3.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.60 USD (8)
Aylık büyüme:
2.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.80 USD
Maksimum:
25.60 USD (2.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 581
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +13.60 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +20.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.64 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.57 × 23
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
I provide a professional EUR/USD scalping signal built on more than 20 years of real trading experience. Every trade is protected with a fixed stop loss and follows strict risk-management rules, with capital preservation always being the number one priority. There is absolutely no martingale, no grid, and no hedging. This is 100% manual trading — no EA or automation — supported by continuous market analysis and careful consideration of economic news events. The strategy is highly disciplined and consistency-focused, making it perfectly suited for traders who also want to pass prop-firm challenges with controlled risk. If you’re looking for experience-based professional scalping with a safety-first approach, this is the best signal you will ever find. Please note that the price of the service will gradually increase as more followers join.
İnceleme yok
2025.12.31 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
