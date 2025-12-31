- Büyüme
İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (50.00%)
En iyi işlem:
13.60 USD
En kötü işlem:
-8.60 USD
Brüt kâr:
95.30 USD (1 095 pips)
Brüt zarar:
-67.30 USD (536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (20.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
1.09
Alış işlemleri:
11 (25.00%)
Satış işlemleri:
33 (75.00%)
Kâr faktörü:
1.42
Beklenen getiri:
0.64 USD
Ortalama kâr:
4.33 USD
Ortalama zarar:
-3.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-25.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-25.60 USD (8)
Aylık büyüme:
2.80%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.80 USD
Maksimum:
25.60 USD (2.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
EURUSD
44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
EURUSD
28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
EURUSD
581
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.60 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +20.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -25.60 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
I provide a professional EUR/USD scalping signal built on more than 20 years of real trading experience. Every trade is protected with a fixed stop loss and follows strict risk-management rules, with capital preservation always being the number one priority. There is absolutely no martingale, no grid, and no hedging. This is 100% manual trading — no EA or automation — supported by continuous market analysis and careful consideration of economic news events. The strategy is highly disciplined and consistency-focused, making it perfectly suited for traders who also want to pass prop-firm challenges with controlled risk. If you’re looking for experience-based professional scalping with a safety-first approach, this is the best signal you will ever find. Please note that the price of the service will gradually increase as more followers join.
