- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
22 (50.00%)
Убыточных трейдов:
22 (50.00%)
Лучший трейд:
13.60 USD
Худший трейд:
-8.60 USD
Общая прибыль:
95.30 USD (1 095 pips)
Общий убыток:
-67.30 USD (536 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (20.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
11 (25.00%)
Коротких трейдов:
33 (75.00%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
4.33 USD
Средний убыток:
-3.06 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-25.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.60 USD (8)
Прирост в месяц:
2.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.80 USD
Максимальная:
25.60 USD (2.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|581
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.60 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +20.20 USD
Макс. убыток в серии: -25.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
I provide a professional EUR/USD scalping signal built on more than 20 years of real trading experience. Every trade is protected with a fixed stop loss and follows strict risk-management rules, with capital preservation always being the number one priority. There is absolutely no martingale, no grid, and no hedging. This is 100% manual trading — no EA or automation — supported by continuous market analysis and careful consideration of economic news events. The strategy is highly disciplined and consistency-focused, making it perfectly suited for traders who also want to pass prop-firm challenges with controlled risk. If you’re looking for experience-based professional scalping with a safety-first approach, this is the best signal you will ever find. Please note that the price of the service will gradually increase as more followers join.
