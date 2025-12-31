СигналыРазделы
BENJAMIN DOMINIC KLEY

Euhero

0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
44
Прибыльных трейдов:
22 (50.00%)
Убыточных трейдов:
22 (50.00%)
Лучший трейд:
13.60 USD
Худший трейд:
-8.60 USD
Общая прибыль:
95.30 USD (1 095 pips)
Общий убыток:
-67.30 USD (536 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (20.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
20.20 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
26 минут
Фактор восстановления:
1.09
Длинных трейдов:
11 (25.00%)
Коротких трейдов:
33 (75.00%)
Профит фактор:
1.42
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
4.33 USD
Средний убыток:
-3.06 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-25.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.60 USD (8)
Прирост в месяц:
2.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
21.80 USD
Максимальная:
25.60 USD (2.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 581
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.60 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +20.20 USD
Макс. убыток в серии: -25.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.64 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.57 × 23
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
I provide a professional EUR/USD scalping signal built on more than 20 years of real trading experience. Every trade is protected with a fixed stop loss and follows strict risk-management rules, with capital preservation always being the number one priority. There is absolutely no martingale, no grid, and no hedging. This is 100% manual trading — no EA or automation — supported by continuous market analysis and careful consideration of economic news events. The strategy is highly disciplined and consistency-focused, making it perfectly suited for traders who also want to pass prop-firm challenges with controlled risk. If you’re looking for experience-based professional scalping with a safety-first approach, this is the best signal you will ever find. Please note that the price of the service will gradually increase as more followers join.
Нет отзывов
2025.12.31 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
