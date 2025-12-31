SeñalesSecciones
BENJAMIN DOMINIC KLEY

Euhero

BENJAMIN DOMINIC KLEY
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
22 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
22 (50.00%)
Mejor transacción:
13.60 USD
Peor transacción:
-8.60 USD
Beneficio Bruto:
95.30 USD (1 095 pips)
Pérdidas Brutas:
-67.30 USD (536 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (20.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20.20 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
26 minutos
Factor de Recuperación:
1.09
Transacciones Largas:
11 (25.00%)
Transacciones Cortas:
33 (75.00%)
Factor de Beneficio:
1.42
Beneficio Esperado:
0.64 USD
Beneficio medio:
4.33 USD
Pérdidas medias:
-3.06 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-25.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.60 USD (8)
Crecimiento al mes:
2.80%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.80 USD
Máxima:
25.60 USD (2.55%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 581
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +13.60 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +20.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.64 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.57 × 23
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
I provide a professional EUR/USD scalping signal built on more than 20 years of real trading experience. Every trade is protected with a fixed stop loss and follows strict risk-management rules, with capital preservation always being the number one priority. There is absolutely no martingale, no grid, and no hedging. This is 100% manual trading — no EA or automation — supported by continuous market analysis and careful consideration of economic news events. The strategy is highly disciplined and consistency-focused, making it perfectly suited for traders who also want to pass prop-firm challenges with controlled risk. If you’re looking for experience-based professional scalping with a safety-first approach, this is the best signal you will ever find. Please note that the price of the service will gradually increase as more followers join.
No hay comentarios
2025.12.31 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
