BENJAMIN DOMINIC KLEY

Euhero

BENJAMIN DOMINIC KLEY
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
22 (50.00%)
損失トレード:
22 (50.00%)
ベストトレード:
13.60 USD
最悪のトレード:
-8.60 USD
総利益:
95.30 USD (1 095 pips)
総損失:
-67.30 USD (536 pips)
最大連続の勝ち:
7 (20.20 USD)
最大連続利益:
20.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
1.09
長いトレード:
11 (25.00%)
短いトレード:
33 (75.00%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
4.33 USD
平均損失:
-3.06 USD
最大連続の負け:
8 (-25.60 USD)
最大連続損失:
-25.60 USD (8)
月間成長:
2.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.80 USD
最大の:
25.60 USD (2.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 28
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 581
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +13.60 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +20.20 USD
最大連続損失: -25.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15
0.08 × 26
ICMarketsSC-Live17
0.16 × 91
ICMarketsSC-Live14
0.24 × 17
ICMarketsSC-Live06
0.64 × 11
ICMarketsSC-Live32
0.73 × 100
ICMarketsSC-Live12
0.83 × 6
Pepperstone-Edge07
0.86 × 7
ICMarkets-Live14
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live10
1.28 × 610
ICMarketsSC-Live33
1.37 × 321
RoboForex-ECN
1.75 × 299
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
2.29 × 17
TradersWay-Live
2.38 × 13
RSGFinance-Live
2.57 × 23
ICMarkets-Live03
4.00 × 1
XMGlobal-Real 35
4.32 × 22
PlaceATrade-Real-4
4.56 × 158
I provide a professional EUR/USD scalping signal built on more than 20 years of real trading experience. Every trade is protected with a fixed stop loss and follows strict risk-management rules, with capital preservation always being the number one priority. There is absolutely no martingale, no grid, and no hedging. This is 100% manual trading — no EA or automation — supported by continuous market analysis and careful consideration of economic news events. The strategy is highly disciplined and consistency-focused, making it perfectly suited for traders who also want to pass prop-firm challenges with controlled risk. If you’re looking for experience-based professional scalping with a safety-first approach, this is the best signal you will ever find. Please note that the price of the service will gradually increase as more followers join.
レビューなし
2025.12.31 21:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
