- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
22 (50.00%)
損失トレード:
22 (50.00%)
ベストトレード:
13.60 USD
最悪のトレード:
-8.60 USD
総利益:
95.30 USD (1 095 pips)
総損失:
-67.30 USD (536 pips)
最大連続の勝ち:
7 (20.20 USD)
最大連続利益:
20.20 USD (7)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
26 分
リカバリーファクター:
1.09
長いトレード:
11 (25.00%)
短いトレード:
33 (75.00%)
プロフィットファクター:
1.42
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
4.33 USD
平均損失:
-3.06 USD
最大連続の負け:
8 (-25.60 USD)
最大連続損失:
-25.60 USD (8)
月間成長:
2.80%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
21.80 USD
最大の:
25.60 USD (2.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|28
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|581
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +13.60 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +20.20 USD
最大連続損失: -25.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.64 × 11
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
ICMarketsSC-Live12
|0.83 × 6
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
RSGFinance-Live
|2.57 × 23
|
ICMarkets-Live03
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
I provide a professional EUR/USD scalping signal built on more than 20 years of real trading experience. Every trade is protected with a fixed stop loss and follows strict risk-management rules, with capital preservation always being the number one priority. There is absolutely no martingale, no grid, and no hedging. This is 100% manual trading — no EA or automation — supported by continuous market analysis and careful consideration of economic news events. The strategy is highly disciplined and consistency-focused, making it perfectly suited for traders who also want to pass prop-firm challenges with controlled risk. If you’re looking for experience-based professional scalping with a safety-first approach, this is the best signal you will ever find. Please note that the price of the service will gradually increase as more followers join.
レビューなし